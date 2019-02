La Rochelle : le trois-mâts russe le Shtandart hiverne dans le bassin des Chalutiers

La Rochelle, France

L'un des plus beaux trois-mâts du monde est en escale depuis quatre mois à La Rochelle. Le Shtandart, battant pavillon russe, réplique du navire amiral du Tsar Pierre Le Grand, est à quai dans le Bassin des Chalutiers depuis le 18 octobre. Il va y rester jusqu'au 8 mars avant de partir pour Santander en Espagne. Ses 15 membres d'équipage, des professionnels et des volontaires, entretiennent le bateau.

Le capitaine du navire, Vladimir Martus. - Thibault Lecoq

Peinture, lasure, menuiserie... David Mars, marin professionnel détaille : "là, on a refait tous les coffres du bord donc on a fait du décapage et passé des peintures et surtout des lasures spécifiques qui tiennent à la mer".

Ici, on lasure l'intérieur du Shtandart. - Thibault Lecoq

Mais à bord, il n'y a pas que des petites réparations à faire sur cette copie de navire du 18e siècle. Depuis que le Shtandart est à quai à La Rochelle, les marins ont notamment changé une poutre ! "Il a fallu trouver une pièce de chêne de cinq mètres de long, 250 par 250 donc ça fait déjà un joli petit bout de bois" s'exclame David Mars, le marin professionnel. "C'est notre capitaine qui l'a installé".

Une ville de marin

C'est le capitaine du navire, Vladimir Martus, qui a choisi La Rochelle comme port d'hivernage pour le bateau. Il apprécie l'ambiance sur les quais : "La Rochelle est très spéciale, il y a beaucoup de bateaux et de marins. On peut sentir ici l'esprit de la voile. On s'est toujours senti très très bien accueilli", explique-t-il.

On peut sentir ici l'esprit de la voile." - Vladimir Martus, capitaine du Shtandart.

80 % des travaux à bord du Shtandart sont déjà finis. Avant de mettre le cap sur l'Espagne le 8 mars, les marins ont encore à remettre en place les décorations, comme par exemple, les anneaux en bois autour des sabords jaunes (les "fenêtres" dans la coque qui laissent passer les canons). D'ici quelques jours, le bateau aura retrouvé son lustre impérial.