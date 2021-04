La Rochelle : "Les Francofolies 2021 auront lieu"

Cette fois, c'est décidé. "Les Francofolies 2021 auront lieu". Les organisateurs l'ont twitté mercredi 14 avril au soir. Ils disent souhaiter, "plus que jamais", une édition "festive, bienveillante, responsable et engagée". "Ne pas abandonner et ni renoncer", écrivent-ils, "parce que nous souhaitons tous que les Francofolies survivent à cette crise".

Il faudra attendre début mai pour connaître les contours de cette édition qui s'annonce évidemment très particulière. Elle est prévue du 10 au 14 juillet. Le festival rochelais indique qu'il travaille avec le ministère de la Culture à la définition du protocole sanitaire qui s'appliquera. La ministre Roselyne Bachelot a évoqué en février des jauges limitées à 5.000 spectateurs assis, dans les grands festivals français, ce qui a poussé certains d'entre eux, comme les Eurockéennes de Belfort, à annuler leur prochaine édition, pour la deuxième fois.

L'édition 2020 des Francofolies n'avait pas pu avoir lieu l'été dernier, même si quelques concerts en jauge très réduite avaient pu avoir lieu en plein air à La Rochelle.