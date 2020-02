La Rochelle : Red Bull travaille au maintien de l'étape du Red Bull Cliff Diving en juin prochain

La Rochelle, France

"L'étape de ce Red Bull Cliff Diving draine au bas mot près de 70 000 spectateurs à la Rochelle. Le vieux port est noir de monde, le site est magnifique, les plongeurs adorent çà. C'est une étape phare, emblématique pour nous."

Ces mots de Stéphane Bézian, un des producteurs organisateurs de ces championnats du monde suffisent pour comprendre que Red Bull ne lâchera pas le morceau, et travaille toujours sur un plan B. "Préserver la Tour, on l'entend" dit-il, "il n'y a pas de débat là dessus, on ne fera pas courir de risques à la structure, mais on travaille depuis plusieurs mois sur plusieurs pistes, tout en restant sur le même site. Techniquement, c'est vrai, c'est compliqué, mais il y a des solutions viables."

Dresser un échafaudage à proximité des tours ?

"L'envie est là du côté de la municipalité de maintenir l’événement, les dernières réunions vont dans ce sens, reste à trouver un dispositif qui contente tout le monde, et en premier lieu le centre des monuments historiques." - Stéphane Bézian - Rien n'est tranché pour le moment, mais les organisateurs ne s'interdisent pas de dresser un échafaudage à proximité des tours. On ne sauterait plus de la Tour St Nicolas, c'est sûr mais au moins la carte postale visuelle serait préservée.