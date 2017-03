"Des chiffres et des lettres" recrute à La Rochelle

L'équipe de l'émission-jeu "Des chiffres et des lettres" est venue la semaine dernière à La Rochelle pour recruter de futurs candidats. Ils étaient 45 à participer au casting. Les candidats ont du se mesurer lors de plusieurs épreuves. 25 d'entre eux environ participeront au jeu télé.

C'est la plus vieille émission-jeu de l'histoire de la télévision, "Des chiffres et des lettres" existe depuis 1965. Crée par Armand Jamot, elle a pris ses lettres de noblesse en 1972, en succédant au "Mot le plus long".

En Charente-Maritime, il existe trois clubs issus du jeu télévisé, pourtant la plupart des candidats venus tenter leur chance lors du casting n' étaient pas des adhérents.

Les lettres sont tirées au sort par ordinateur de façon aélatoire © Radio France - Catherine Berchadsky

Les candidats participent dans les conditions du jeu-télé aux épreuves. Pour les organisateurs du casting "il est important qu'ils se sentent comme à la maison".

Les corrections se feront à Paris et les candidats recevront leur résultat par mail sous deux mois. Mais sur 45, environ la moitié seulement iront sur le plateau de France 3, participer au jeu télévisé.