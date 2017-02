La Rochelle sera-t-elle élue plus belle gare de France?

La SNCF organise sur Facebook une élection de la plus belle gare de France. Après avoir éliminé La Baule, Trouville-Deauville et Lyon Saint-Exupéry, La Rochelle est en finale face à la gare de Metz. Vous pouvez vous prononcer jusqu'à lundi.

La Rochelle en finale d'un concours de la plus belle gare? "Cela ne m'étonne absolument pas" confie l'historien rochelais Gérard Blier, auteur d'une Histoire des transports en Charente-Maritime aux éditions Croît-Vif. Proportions harmonieuses, équilibrées. "C'est un très beau témoignage de l'architecture publique du début du 20e siècle" assure Gérard Blier qui concède: "Certains la trouvent un peu lourde. Moi je la trouve imposante, et ce n'est pas péjoratif."

Imposante, mais harmonieuse

Début des travaux en 1909, inauguration en 1922: la gare de La Rochelle est assez tardive comparée aux autres villes françaises. La faute notamment à l'armée qui a longtemps refusé de céder les terrains sur lesquels se dressaient les remparts de la ville. Et visiblement les élus de l'époque ont voulu en mettre plein la vue aux visiteurs, selon l'historien Gérard Blier: "Le parti pris de l'architecte, Pierre Esquié, grand prix de Rome, était de s'inspirer des monuments majeurs de La Rochelle: les tours et la Grosse horloge. Cela a plu à la municipalité de La Rochelle qui a beaucoup emprunté pour avoir une très belle gare."

Le campanile de la gare de La Rochelle s'élance à 45m de hauteur, au-dessus des tours du vieux port et de la Grosse horloge qui ont inspiré son architecte Pierre Esquié. © Radio France - Julien Fleury

La finale a débuté ce vendredi après-midi sur la page Facebook de Gares et Connections, filiale de la SNCF. Le résultat sera annoncé lundi. La Rochelle ou Metz: les internautes doivent trancher entre deux gares "qui font partie de la même catégorie" selon l'historien Gérard Blier. La gare de Metz, construite lors de la présence allemande en Moselle et mise en service en 1908, soit 14 ans avant celle de La Rochelle. "Metz c'est une architecture elle aussi imposante. Elle a beaucoup d'allure, mais sans établir un lien avec sa conception par des architectes allemands après 1870, elle est beaucoup plus lourde, et peut-être moins élégante que celle de La Rochelle" estime Gérard Blier qui promet que ses attaches rochelaises n'influencent pas son choix.

"Metz est beaucoup plus lourde, moins élégante" L'historien (rochelais) des transports Gérard Blier

En demi-finale, La Rochelle avait éliminé la gare TGV de Lyon Saint-Exupéry, au sein de l'aéroport du même nom. "On ne peut pas comparer" regrette Gérard Blier. "Cet aéroport de Lyon, quand on le voit de loin, donne l'impression d'un énorme dinosaure, et la gare s'en inspire." On sent l'historien rochelais peu convaincu. "Ce qu'on peut dire" conclut Gérard Blier avec malice, "c'est qu'un siècle après, la gare de La Rochelle est toujours là, et elle est toujours appréciée. Dans un siècle, que pensera-t-on des gares TGV actuelles? On peut s'interroger."