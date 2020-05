La Rochelle : un kite-surfeur demande au préfet la réouverture des plages

Les amateurs de sports nautiques ont le mal de terre. Ils espéraient pouvoir retourner à l’eau une fois le confinement levé, dans un peu plus d'une semaine, le 11 mai prochain. Mais ils vont devoir patienter. Le Premier ministre, Edouard Philippe, a annoncé ce mercredi que l'accès aux plages resterait interdit au moins jusqu’au 1er juin. Une décision que ne comprend pas Olivier Tisseau. Ce kite-surfeur rochelais de 55 ans a donc décidé de s’adresser directement au préfet de Charente-Maritime.

"Fermer les plages encore un mois supplémentaire, pour moi, c'est un peu _une punition_." Olivier Tisseau n’a pas mis un pied dans l’eau depuis près de deux mois, cela semble être une éternité pour ce Rochelais qui pratique le kite-surf chaque week-end depuis une vingtaine d'années.

On fait du kite-surf même en plein mois de janvier quand il fait 5°C dehors, ça fait vraiment partie de notre vie de tous les jours. Alors aujourd'hui, ça nous peine de ne pas pouvoir aller dans l'eau.

Il qualifie cette situation de "pesante" pour les kite-surfeurs, mais aussi pour tous les habitants de La Rochelle.

La proximité avec la mer dans l'ADN des Rochelais

"Pour le Rochelais moyen, la proximité de la mer est vraiment quelque chose d'important, assure Olivier Tisseau. Certains vont se promener, d'autres vont pêcher." C'est la raison pour laquelle il a adressé un courrier au préfet de la Charente-Maritime.

Le préfet a été nommé au mois de novembre, il ne connaît donc pas forcément les habitudes des Rochelais. Mais dans la mesure où nous aurons le droit, à partir du 11 mai, de nous promener en montagne ou en forêt, on ne comprend pas pourquoi on ne pourrait pas aller sur la plage.

D’autant que, il en est persuadé, la pratique du kite-surf, un sport individuel, n’empêche pas le respect des gestes barrières. "Quand on arrive sur la plage, on gonfle notre voile, on part à l'eau, on est sous un cerf-volant haut de 25 mètres. Il y a au moins dix mètres qui séparent chaque kite-surfeur. Alors pour moi, il n'y a aucun risque de contamination."

Un risque de transgression à la règle ?

Olivier Tisseau propose la mise en place de couloirs pour accéder à la mer, de façon à limiter les contacts et respecter la distanciation sociale sur la plage. Une plage sur laquelle il assure ne pas passer pas plus d'un quart d'heure, une fois sorti de l'eau, "le temps de plier le matériel."

Il n'y a pas plus de risque que si on va faire un jogging dans un parc de La Rochelle.

En maintenant cette interdiction, Olivier Tisseau craint que des passionnés de sports nautiques - voile, surf, kite-surf ou encore paddle - finissent par enfreindre la règle. Et aillent pratiquer leur activité, malgré l'interdiction, dans "des coins un peu cachés" du littoral.

Pour l'heure, le Rochelais n'a pas reçu de réponse de la part de la préfecture. Mais il confie ne pas vraiment en attendre une. Il espère surtout que son message "aura été entendu" pour pouvoir remonter sur sa planche le plus vite possible.