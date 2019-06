Expo photo à La Rochelle : accepter son corps après la grossesse

On a beau être mère, on reste une femme. C'est le message que veut faire passer la photographe rochelaise Céline Peltier. Dans une exposition qui ouvre ce samedi à l'Hôtel de la fabrique à La Rochelle, elle présente 21 femmes passées par la grossesse. Une expo thérapeutique pour aider à s'accepter.

La Rochelle, France

Mère et toujours femme ! Pour Céline Peltier, une photographe de La Rochelle, c'est indissociable. Elle veut même aider les jeunes mamans à mieux vivre avec leur corps. Un corps qui a changé après la grossesse. Pour elle, ça passe par la photographie "thérapeutique", se confronter à son image pour s'accepter et se sentir bien. Céline Peltier a photographié 21 femmes, en lingerie, après avoir accouché. Elle expose ce samedi, à l'Hôtel de la fabrique à La Rochelle.

Une prise de conscience sur la plage

Un été, Céline Peltier se promène sur la plage. Malgré la chaleur, de nombreuses mères ne sont pas en maillot de bain. Elles ont honte, d'un ventre, de vergetures. La photographe a alors un nouveau projet. Photographier des mères, en lingerie. Le message est clair : " Vous êtes belles. J'ai envie de montrer aux femmes qu'on peut être bien, peu importe les kilos. Quand on accepte son corps, on est libre. Et quand on est libre, on pétille, on est belle". Une vraie prise de conscience de la beauté du corps de femme.

Les jeunes mamans posent en lingerie. © Radio France - Pauline Blanc

Parmi ces modèles, Julie Champigny a accepté le défi. Un besoin pour cette jeune maman. "Pour moi la nudité sans artifice, c'est très très compliqué", explique-t-elle. Par ces photos, elle a pu se retrouver. Quand elle parle de Céline Peltier, il y a beaucoup d'amour. "Elle a vraiment su me mettre à l'aise. Elle sait aimer ses modèles. Elle nous le dit, elle nous le répète : on est belle", raconte Julie Champigny. Aujourd'hui, si Julie Champigny a un regard plus positif sur son corps qu'il y a 3 ans, elle ne se met pas encore en maillot de bain sur la plage. La photo, c'est un instant, un partage. Il faudra d'autre expérience, pour un jour, s'accepter complètement.

Pratique : hôtel de la Fabrique, rue de la fabrique à La Rochelle de 18 h 30 à 22 h. L'entrée est gratuite.