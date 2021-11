La Romanaise Elsa Bois va-t-elle remporter la finale de Danse avec les stars ?

On ne va pas se mentir, le duo qu'Elsa Bois forme avec Michou ne faisait pas partie des favoris en début de compétition. "Ce n'est pas forcément le meilleur danseur, c'est sûr, admet la Romanaise. Mais c'est celui qui a la meilleure progression et qui a accompli une trajectoire de malade". À 21 ans, elle pourrait ce vendredi 26 novembre, remporter l'émission Danse avec les stars pour sa première participation.

"J'ai adoré cette expérience" - Elsa Bois

Native de Romans-sur-Isère dans la Drôme, Elsa Bois évolue désormais au Club Villeurbannais de Danse Sportive. Quand elle a démarré la compétition sur TF1, elle n'imaginait pas atteindre ce niveau : "Michou et moi, on s'était fixé pour objectif de faire tous les primes. Donc c'est mission réussie".

Pour y arriver, le couple a beaucoup travaillé. "On a passé quasiment trois mois ensemble, raconte Elsa Bois. On arrivait très tôt le matin, limite on prenait notre petit-déjeuner ensemble". Et près de deux mois et demi plus tard, la fatigue se fait sentir, y compris pour la danseuse professionnelle : "Ça commence à être un peu lourd dans les jambes. Et puis c'est un rythme différent et surtout c'est un autre type d'effort parce qu'on danse à deux et on enseigne en même temps qu'on danse. C'est plus prenant".

Elsa Bois se confie avant la dernière émission de Danse avec les stars. Copier

Malgré la fatigue, Elsa Bois se dit prête à recommencer cette aventure qu'elle "a adorée". Sans compter que l'émission de TF1 pourra lui ouvrir des portes professionnellement : "C'est un plus sur un CV. Puis cela permet de danser dans des shows, de donner des cours et de vivre de notre passion. C'est génial".

Elsa Bois sera-t-elle la deuxième personne originaire de Romans-sur-Isère à soulever le trophée de Danse avec les Stars ? Réponse dès 21h00 sur TF1. En 2013, Grégoire Lyonnet avait remporté l'édition avec la chanteuse Alizée.