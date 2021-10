L'autrice castelroussine Christine Angot en lice pour le Prix Goncourt

Une journée faste pour Christine Angot. Mardi 26 octobre, elle a appris que son dernier roman est sélectionné parmi les quatre finalistes du Prix Goncourt. Le vainqueur sera connu mercredi 3 novembre. "Le Voyage dans l'Est" est un livre où l'autrice castelroussine revient sur l'inceste dont elle a été victime de la part de son père entre 13 et 16 ans. Un roman extrêmement puissant et l'un des plus remarqués de cette rentrée littéraire.

C'est d'ailleurs "Le Voyage dans l'Est" qui vient de remporter le Prix Médicis 2021. Christine Angot n'a pas caché son émotion à l'annonce de la récompense. "Ça compte vraiment . C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont là, qui vous aident, qui vous soutiennent, qui manifestent qu'ils sont avec vous", a-t-elle réagi devant la presse.