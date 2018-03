L'écrivaine Delphine de Vigan sera la présidente de la 37ème Foire du livre de Brive, qui aura lieu du 9 au 11 novembre 2018. Elle est l'auteur d'une dizaine de romans et a reçu en 2015 le prix Renaudot et le Goncourt des lycéens.

Brive-la-Gaillarde, France

Après Laurent Gaudé l'an dernier, c'est la romancière Delphine de Vigan qui a été choisie pour présider la prochaine Foire du livre de Brive, du 9 au 11 novembre prochain . Celle qui s'est fait connaitre en 2001 avec un premier ouvrage autobiographique ""Jours sans faim"a vite connu le succès auprès des lecteurs et des critiques littéraires. En 2008 elle obtient le prix des libraires pour "No et moi ", et en 2015 le prix Renaudot et le prix Goncourt des lycéens pour "D'après une histoire vraie". Deux livres qui ont d'ailleurs été adaptés au cinéma.

Une habituée de la Foire du livre

Dephine de Vigan qui a publié en janvier dernier un nouveau roman "Loyautés" a participé à plusieurs reprises à la Foire du livre de Brive , à la rencontre de ses lecteurs. En tant que présidente de la manifestation cette année, elle va s'investir dans la programmation soulignent les organisateurs .

La Foire du livre de Brive , deuxième salon après celui de Paris, rassemble près de 300 écrivains . L'an dernier les ventes de livre ont représenté plus de 760 000 euros.