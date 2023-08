La romancière nantaise Julia Kerninon publie Sauvage, son nouveau roman

Connaissez-vous Julia Kerninon ? Écrivaine, elle a grandi à Nantes et fait de plus en plus parler d’elle ! Le 17 août, elle a sorti son septième roman : Sauvage. Un livre qu’elle a pris beaucoup de plaisir à écrire. “ C’était vraiment bien, tous les jours ou presque je relisais mon manuscrit et je réécrivais quelque chose ici ou là ! ”, confie la trentenaire.

Un portrait de femme indépendante et passionnée

Elle y raconte l’histoire d’Ottavia Selvaggio (“sauvage” en italien), cheffe de restaurant hyperactive et bien décidée à être maîtresse de son destin. Mais le retour d’un ancien amour la fait soudainement douter de sa vie et de ses choix. Julia Kerninon résume : “Ottavia Selvaggio a un âge respectable, un travail et des enfants, mais il y a une partie d’elle qu’elle ne peut pas complètement contenir.”

Sauvage est un portrait de femme intense, dans la lignée des précédents romans de l’autrice tels que Liv Maria (L’Iconoclaste, 2020) et Ma Dévotion (Editions du Rouergue, 2018). Ou, comme elle le dit elle-même, “ un livre sur le travail et la vie intérieure des femmes ”. Avec en toile de fond des questionnements universels sur la liberté, la vie de couple, la maternité, le désir… Des sujets profonds mais, comme toujours avec Julia Kerninon, dans une écriture simple qui donne envie de tout lire d’une traite !

