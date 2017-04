"La ronde des artistes ", l'exposition des œuvres des pensionnaires du Service d'Accueil de Jour de l'association Aveph

Exposition à voir à la Maison Départementale des Personnes Handicapées à Avignon avec des créations en céramiques, peintures et sculptures réalisées par les pensionnaires du Foyer de Vie et Service d'Accueil de Jour de l'association cavaillonnaise

L'association cavaillonnaise accueille 17 pensionnaires dont 12 sont hébergées à l’année. Ils pratiquent notamment des activités artistiques centrées sur la concentration et la créativité. Ce sont tous des adultes atteints de handicap moteur ou psychique, quadragénaires ou plus agés. Leurs œuvres, toutes étonnantes et réalisées avec passion, traduisent en quelque sorte la joie de vivre et le quotidien du foyer qui est devenu » leur maison « pour reprendre l’expression d’un des moniteur-éducateurs.

Visite au foyer de vie et service d'accueil de jour

« La ronde des artistes «, une exposition dans le hall d'accueil de la Maison Départementale des Personnes Handicapées. 22 boulevard Saint Michel à Avignon jusqu’au 18 mai. Horaires : du lundi au jeudi de 8h 30 a 12h et de 13h à 17h.