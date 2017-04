La rose "Château d'Azay-le-Ferron" bientôt baptisée

Le 10 juin prochain, le château d'Azay-le-Ferron baptisera en grande pompe la rose qui va porter son nom !

La rose n'a pas encore fleurie, mais on sait déjà qu'elle est.. rose. Elle est remontante, fleurie toute la saison et la variété est particulièrement résistante. "_Nous avons choisi auprès d'un rosiériste qui nous a proposé plusieurs variétés orphelines de nom. Nous avons choisi celle qui était la plus adaptée au clim**_at. Elle dégage un léger parfum.**" explique Marie Metivier de l'Office du tourisme d'Azay-le-Ferron.

Quelques spécimens ont déjà été plantés dans les rues d'Azay-le-Ferron et dans le parc du château qui possède déjà une roseraie remarquable avec des roses anciennes. La mairie a déposé le nom de cette rose "château d'Azay-le-Ferron" à l'INPI - l'institut national de la propriété industrielle. Cela lui coûte 100 euros pour 5 ans. Il faudra ensuite renouveler l'opération.

Il sera possible à compter du 10 juin, jour du baptême de la rose, d'acheter un plant. Ils sont vendus 25 euros pièce.