La Rouennaise Youssra Askry devient la nouvelle Miss Normandie

C'était la deuxième participation de Youssra Askry au concours. L'année dernière, elle était la deuxième dauphine d'Amandine Petit. La jeune femme de 24 ans a été élue ce 23 octobre 2021, Miss Normandie à Coutances. Elle représentera notre région au concours Miss France le 11 décembre prochain au Zénith de Caen et espère bien faire "le doublé" et devenir, comme Amandine Petit, Miss France.

L'élection de Miss Normandie s'est tenue, comme l'année dernière mais en public cette fois, à Coutances. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

Découvrez Youssra Askry ici :

Sa première dauphine est la Manchoise, Lucie Lecellier, originaire de La Haye-Pesnel.

Lucie Lecellier, première dauphine de la nouvelle Miss Normandie. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

Une élection avec un contexte particulier : les règles de participations des candidates décriées

L'élection de Miss Normandie à Coutance ce samedi 23 octobre, arrive quelques jours seulement après que l'association "Osez le féminisme" a décidé d'attaquer aux Prud'hommes Miss France. En cause : les critères de sélection des candidates jugés discriminatoires.

Pour être Miss, il faut entre autre avoir entre 18 et 24 ans, mesurer 1m70, on ne peut pas avoir fait des photos dénudées, de la chirurgie esthétique mais on ne peut pas non plus être mariée, avoir des enfants ou s'être faite tatouer. Des règles qui vont jusque dans la vie privée des candidates et qui sont de plus en plus décriées. Alors les règles peuvent-elles êtres amenées à changer ?

Si la déléguée régionale du comité Miss Normandie, Jennifer Gallet-Salmi botte en touche, "ce serait au comité Miss France de répondre à cette question", le discours de Sylvie Tellier sur scène hier soir laisse moins doute. La directrice générale de Miss France a fait allusion à l'affaire d'"Osez le féminisme" en ces termes : "Quand je vois des profils comme celui d'Amandine qui nous a fait rêver, j'ai envie de dire aux féministes "laissez-nous le plaisir de choisir de participer à l'élection de Miss France".

Le changement ne semble pas pour tout de suite. Quoi qu'il en soit, ces même règles s'appliqueront le 11 décembre prochain, pour l'élection de Miss France au Zénith de Caen où Youssra Askry représentera la Normandie.