La route des Crêtes dans le massif vosgien : pour les amoureux de nature, randonnée et produits fermiers

Elle serpente sur près de 80 km dans les Hautes-Vosges. La route des Crêtes est un incontournable touristique pour qui aime respirer, contempler, marcher... et se régaler ! France Bleu vous fait prendre de la hauteur.

Un trait d'union entre Lorraine et Alsace, le long des ballons des Vosges. La route des Crêtes, créée pendant la Première Guerre mondiale comme axe stratégique entre les vallées, draine aujourd'hui de très nombreux touristes, amateurs de beaux panoramas, de lacs d'altitude, de sentiers de randonnées et de fermes-auberges. Enneigée l'hiver, la route des Crêtes est ouverte à la circulation uniquement à la belle saison, entre mai et novembre. France Bleu vous propose une série de reportages pour humer le bon air de la montagne.

Le jardin d'altitude du Haut-Chitelet

Commençons cette balade par la visite du jardin d'altitude du Haut-Chitelet. Rattaché au jardin botanique du Grand Nancy et de l'Université de Lorraine, il présente aux visiteurs la flore de toutes les régions montagneuses du monde : 2.500 espèces y sont implantées.

Suivez la visite guidée d'Isabelle Baudriller et Samuel Farget à travers le jardin d'altitude du Haut-Chitelet :

Voyage à travers le monde... sans quitter les Vosges, grâce au jardin d'altitude.

De nombreux chemins de randonnée

La route des Crêtes, c'est le paradis des randonneurs ! Rendez-vous au sommet du Honeck, à plus de 1.300 m d'altitude avec un accompagnateur en montagne. Avec l'espoir d'apercevoir des chamois, l'animal emblématique du massif.

Prenez un bol d'air... sonore avec le reportage d'Isabelle Baudriller et Samuel Farget :

Sur le GR5, à la rencontre des randonneurs, des animaux et du panorama.

Le secours en montagne

Le massif vosgien n'a rien d'une "montagne à vaches" ! Le peloton de gendarmerie de montagne des Vosges, à Xonrupt-Longemer est amené à effectuer une centaine d'interventions chaque année pour porter secours aux randonneurs, vététistes et autres montagnards perdus ou blessés. Les gendarmes spécialisés ont aussi un rôle de sensibilisation.

Reportage d'Isabelle Baudriller et Samuel Farget, avec la photo d'Hervé Kielwasser (Maxppp)

Le munster fermier

De nombreuses fermes jalonnent la route des Crêtes. La ferme Huss, à Lautenbach, est tenue depuis 1942 par la même famille. Un troupeau d'une quarantaine de vaches de race Vosgienne. Tout le lait est transformé sur place en munster.

Reportage d'Isabelle Baudriller et Samuel Farget.

Les repas marcaires

A la ferme Huss, à 1.170m d'altitude, la famille Schickel accueille aussi à sa table les estivants. Au menu ? Le repas marcaire, repas fermier typique... et copieux ! On vous met l'eau à la bouche avec les images de Samuel Farget sur la préparation du fromage et des tourtes :

Suivez Isabelle Baudriller et Samuel Farget en cuisine :