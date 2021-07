La route des vacances c'est aussi l'ancienne Nationale 10 qui passe en Indre-et-Loire

Tout ce week-end du 31 juillet et 1er août c'est la grande migration sur les routes avec le chassé croisé des vacanciers. Autoroutes bondés, notamment l'A10...résultat, certains automobilistes bifurquent sur l'ancienne nationale 10 qui traverse la Touraine. Une façon plus paisible de voyager.

Un samedi classé noir sur les routes par Bison Fûté pour les départs en vacances et le grand chassé croisé de l'été entre juilletistes et aoûtiens. Comme à chaque fois en Indre-et-Loire l'A10 subit ses traditionnels bouchons après la traversée de Tours. C'est la raison pour laquelle de nombreux automobilistes choisissent de se rabattre sur l'ancienne Nationale 10, rebaptisée D910 et gérée depuis plusieurs années maintenant par le Conseil Départemental.

Oui mais les bouchons ce samedi midi, ils étaient aussi dans la traversée de Montbazon.

L'arrivée sur Montbazon sur la D910 sur les coups de 12h30 ce samedi © Radio France - Jean Lebret

Un peu plus loin à Sorigny, Samuel et sa petite famille qui vient de Lille fait une pause en bord de route : "Nous suivons le GPS, nous verrons bien, de toute façon nous avons le temps, comme l'autoroute A10 est bloquée, nous passons par la Nationale. Je crois que nous sommes sur la pire autoroute française à l'heure actuelle".

L'avantage de prendre l'ex nationale 10, ce sont les paysages pour cette famille qui vient de Chartres et qui descend vers Royan : "Pour la première fois les enfants ont vu des tournesols". Mais à la question à quoi ressemble un tournesol, Ines est embarrassée : "je ne sais plus j'ai déjà oublié".

Attablés à une friterie en bord de route, deux jeunes couples Belges. Ils ont pris la route à cinq heures du matin, direction l'Ile d'Oléron. Eux aussi ont quitté l'autoroute A 10...alors ces frites ? "On va voir si elles sont meilleures que chez nous mais j'ai des doutes...Allez je mets 9 sur 10, les frites de vacances, cela ne peut qu'être bon" !

Avec ce chassé croisé les friteuses de Thierry tournent à plein régime : "Cela fait du bien de voir un peu de monde car le reste du temps je ne vois personne, c'est mort. Cela fait un peu de bien car avec la Covid, je peux vous dire que je ne travaille pas. J'ai servi une vingtaine de personnes ce midi, d'habitude c'est trois sur toute une journée, çà change".

Un peu plus loin sur cette même D910, il y a du monde dans la traversée de Sainte-Maure-de-Touraine. Beaucoup font souffler le moteur de la voiture en profitant de la pause déjeuner dans les brasseries et restaurants de la commune. Certains restent debout près de leur véhicule, bouteille d'eau posée sur le toit et sandwichs à la main. Sujet de conversation, les VACANCES naturellement !

La famille Hilario - Quentin se régale © Radio France - Jean lebret

Pour ce dimanche 1er août c'est orange sur les routes.