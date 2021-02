La Route du Poisson va faire son retour entre Boulogne-sur-Mer et Paris

Cette course d'attelages de chevaux, disparue en 2012, va renaître en 2021. Du 21 au 26 septembre, près de 400 équipages devront notamment parcourir 300 kilomètres entre Boulogne-sur-mer et Paris. Cette course rappelle le trajet emprunté du 13ème au 19ème siècle par les mareyeurs.

Cela faisait 9 ans qu'elle n'avait pas eu lieu. Disparue en 2012, la Route du poisson, créé en 1991, va faire son retour du 21 au 26 septembre prochain.

Cette compétition, présentée comme la plus grande course relais d'attelages de chevaux en Europe, reprend le parcours emprunté du 13ème au 19ème siècle par les mareyeurs, avec des chevaux de trait, pour apporter le poisson de la Côte d'Opale vers Paris.

Des épreuves organisées au Touquet

Une course relais de 24 heures d'une distance de 300 kilomètres entre Boulogne-sur-Mer et Paris sera organisée le week-end des 25 et 26 décembre. Près de 400 équipages traverseront donc 2 régions, 3 départements et près d'une centaine de villes et de villages.

7 épreuves dont une de dressage et le flobart (traction sur sable des bateaux de pêche traditionnels de la Côte d'Opale), vont également être organisées au Touquet.

En fonction des conditions sanitaires, les organisateurs attendent des centaines de milliers de spectateurs.