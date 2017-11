«La ruche en scène» : le nouveau lieu culturel qui bourdonne à Orléans

Un nouveau lieu culturel a ouvert ce mercredi à Orléans : «La ruche en scène». La salle accueillera des pièces de théâtre, des contes, des concerts ou encore des ateliers. Un lieu d'un genre nouveau dans la cité johannique.

Une odeur de peinture fraîche, ici un bénévole qui installe des tables, des chaises, qui tire les derniers câbles... Après de nombreux mois de travaux, la salle est prête : juste à temps pour son tout premier spectacle. «La ruche en scène», c'est le nom de cette salle, 24 bis rue de la Tour Neuve à Orléans. Un lieu polyvalent de 200 m² qui proposera des pièces de théâtre, des contes, des concerts ou encore des expositions et des ateliers. Des événements à destination tantôt des enfant, tantôt des plus grands.

Un lieu chaleureux

La reine de cette ruche un peu spéciale, c'est Camille Lemry, c'est elle qui a imaginé et porté ce projet. Elle raconte, passionnée : "L'esprit, c'était d'avoir un espace un peu chaleureux." Une idée née il y a cinq ans : "Il y a eu des rencontres avec des artistes, avec des personnes qui se plaignaient du fait qu'à Orléans il n'y avait pas de lieu intermédiaire avec une petite jauge pour créer des spectacles. Je me suis dit que j'avais vraiment envie de le faire, l'idée a fait son chemin, je me suis entourée et désormais on est une petite équipe d'une vingtaine de personnes."

Dans l'équipe, tout le monde est pour le moment bénévole, même Camille. Des passionnés prêts à donner leur temps comme Pierre Perrault, un amoureux de la culture qui a toujours été membre d'associations pour la défendre. Alors quand Camille lui a proposé de faire partie du bureau, il a tout de suite dit oui : "Les artistes ont des besoins pour présenter leur spectacle, pour montrer la vie culturelle orléanaise et donc c'est une bonne chose qu'il y ait une salle qui ouvre."

Deux spectacles par semaine

Au centre de la salle trône la scène : 29 m². "Une grande scène pour les musiciens mais une petite scène pour les comédiens" s'amuse Camille. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y en a du monde, qui va défiler dans cette espace : au moins deux spectacles par semaine, soit une centaine par an. Mais résumer «La ruche» à une simple salle de spectacle serait une erreur ! Des expositions, des ateliers, une cantine avec des produits locaux et une étagère pour s'échanger livres et CD (« un passe livres») sont proposés au public. Un lieu que l'association a voulu solidaire, raconte Camille : "Il y a le principe de la place suspendue, comme la baguette ou le café suspendu. On achète une place pour soi, et une pour quelqu'un qui n'a pas les moyens."

C'est très chaleureux, le côté convivial est très réussi

Les premières à fouler les planches, ce sont Florie Dufour et Aurélie Carré de la compagnie Matulu avec un conte en musique pour le jeune public. Florie est conquise par l'espace : "C'est très chaleureux, le côté convivial est très réussi, vraiment beaucoup de douceur et de plaisir pour tout le monde."

Mais ouvrir une salle de spectacle, ça coûte cher ! L'association a bénéficié de subventions de la ville et du département, notamment pour acquérir du matériel.

Pour découvrir la salle de vos propres yeux, plusieurs spectacles sont prévus cette semaine :

La truelle musicale de l'association Minora : le 23 novembre à 20h30

Balbaz puis Multidelta, un bal folk le 25 novembre à 20h15

L’inquiétante étrangeté, spectacle de contes dès 12 ans, le 30 novembre à 20h30