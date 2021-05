La ruée vers l'Espace Mayenne : les réservations pour les visites grand public sont déjà closes

En quelques heures seulement, tous les créneaux de visites de l'Espace Mayenne ont été réservés. Plus de 2.000 personnes découvriront l'équipement culturel et sportif à partir du 19 mai.

Avant son ouverture, l'Espace Mayenne va se dévoiler au grand public du 19 au 31 mai. Le Conseil Départemental avait ouvert, lundi soir, les réservations. En quelques heures seulement, tout est déjà réservé annonce, dans un communiqué, le gestionnaire de l'équipement culturel, événement et sportif. 2.040 personnes auront donc la chance de découvrir les lieux.

Accompagnés d'une médiatrice, les visiteurs pourront découvrir la grande salle Mayenne multifonctions (accueil d’événements sportifs et culturels), la salle omnisports et son mur d’escalade et la salle des congrès, ainsi que le futur vélodrome, en extérieur. Les visites dureront 30 minutes, par groupe de 20 personnes. Elles se dérouleront en semaine de 16h30 à 19h et le week-end de 10h à 19h.