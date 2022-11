La saga "Fortune de France" de Robert Merle bientôt tournée en série en Dordogne

La Dordogne va accueillir un nouveau tournage et pas des moindres, celui d'une série adaptée du tome 1 de la saga littéraire "Fortune de France" écrite par Robert Merle. Ces 13 romans racontent, entre 1547 et 1661, le destin d'une famille, les Siorac, à travers les guerres de religion. Il s'agit d'une très grosse production de France Télévisions qui va arriver en Dordogne dès l'année prochaine avec un début de tournage prévu pour février.

Un tournage qui va durer

Le réalisateur Christopher Thomson a acquis les droits de cette saga. C'est la première fois qu'elle sera adaptée à la télévision. Il est déjà venu faire des repérages en Dordogne pour le tournage de cette série qui sera composée de deux saisons de six épisodes chacun de 52 minutes.

Robert Merle décédé en 2004, a écrit ce premier tome dans son domaine du Bousquet, acheté dans les années 60 entre Marquay et Saint-Geniès.

Les anciens locaux de France Tabac utilisés à Sarlat

On ignore encore où les épisodes seront tournés et qui figurera au casting mais l'équipe a visité de nombreux sites du Périgord et elle compte utiliser les anciens locaux de France Tabac comme base arrière pour les répétitions et pour stocker les décors, comme l'a fait Ridley Scott pour son dernier film "le dernier duel".