"La Saint-Fiacre, elle est ancrée" : une famille de forains vient à Château-Gontier depuis 101 ans

Même si la fête foraine va encore rester jusqu'au dimanche 28 août à Château-Gontier-sur-Mayenne, le grand moment de la Saint-Fiacre, c'est ce week-end, avec notamment ce dimanche le concours de percherons et le feu d'artifice à 22h15. Parmi la quarantaine de forains qui anime le parc, une famille mayennaise est présente depuis 101 ans ! Elle tient la confiserie Clam, originaire de Mayenne.

C'est peut-être un signe, Philippe Huillery est né pendant la Saint-Fiacre, il y a 71 ans. Il fait partie de la 4e génération de la famille à venir chaque année à Château-Gontier. Des souvenirs, il en a à la pelle. "Un souvenir marquant, c'était la traversée de la Mayenne, avec une barge qui traversait de l'autre côté jusqu'ici en tirant sur de la ficelle, à 20 francs, parce que c'était encore les anciens francs. Les gens venaient du centre-ville et traversaient, c'était le folklore de la ville de Château-Gontier."

En 71 ans de présence à la Saint-Fiacre, Philippe Huillery a vu la fête évoluer.

Il y avait à l'époque des chevaux de bois, une chenille, un ou deux manèges d'autos. Maintenant, vous avez des attractions qui montent bien haut, qui donnent des sensations aux jeunes parce que les anciens sont un petit peu réticents à monter, ils n'ont pas connu ça. C'est magnifique, l'esprit festif est toujours le même.

Aujourd'hui, c'est son fils Alexandre qui a repris les rennes de la confiserie et c'est un vrai bonheur chaque année pour lui de retrouver la Saint-Fiacre. "Les clients m'ont vu grandir, ils me disent, on se rappelle, on vous a vu tout petit et c'est ainsi de suite. Pour nous, ce n'est pas un métier, c'est un plaisir."

Alexandre Huillery le dit, "il n'y aucune raison que ça s'arrête". Il espère bien qu'une 6e génération prenne la relève. La confiserie Clam a encore de beaux jours devant elle à la Saint-Fiacre.