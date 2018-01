Chitry, France

Connaissez-vous bien les vins de Chitry ? Le village fête sa 34ème Saint-Vincent ce week-end, avec soixante dix producteurs au rendez-vous, pour faire découvrir cette Appellation Régionale du vignoble de l’Auxerrois. Au menu : des Bourgogne blancs ou rouges et un Bourgogne aligoté réputé.

300.000 bouteilles chaque année

Avec ses 300.000 bouteilles produites chaque année, le Chitry mérite d'être découvert, rappelle Lionel Jacquet, le président du Syndicat de défense de l’appellation : "Ce sont des vins plutôt aromatiques, avec beaucoup de convivialité, c'est le maitre mot de Chitry, se retrouver entre amis autour d'un bon verre de Chitry blanc, rouge ou rosé"

Des vins appréciés par les particuliers et que l'on retrouve chez quelques cavistes de la région comme au Dixvins à Saint-Clément, près de Sens. "Une fois que les gens ont découvert, souvent ils reviennent en rechercher. Sur les blancs, tout le monde connait les chablis, sur les rouges les Irancy et les Epineuil. Pour le reste, il faut les conseiller" raconte le gérant de cette cave, Olivier Thilmany. "Je n'ai plus de Chitry à la vente en ce moment, à cause des mauvaises récoltes de 2016, mais j'attends le 2017 avec impatience", ajoute-t-il.

Du Chitry dans tous les restaurants d'Auxerre

Avec cette 34ème Saint-Vincent, Lionel Jacquet espère faire connaître le Chitry à un plus large public.

"Notre but premier est d'avoir des Bourgogne Chitry dans chaque restaurant d'Auxerre, et plus largement en région parisienne et sur tout le territoire français" précise le président du syndicat de défense de l’appellation Chitry.

Aujourd'hui, 50% des vins de Chitry sont achetés par des particuliers, 30% par des cafés, hôtels, restaurants, cavistes et revendeurs. Restent 20%, vendus à l'export.

Le Bourgogne Chitry est produit sur 80 hectares, dont 40 en Chardonnay pour produire du Chitry blanc et 40 en pinot noir pour fabriquer des Chitry rouge et rosé, "mais il y a encore des possibilités pour de nouvelles plantations" estime Lionel Jacquet.

Pour découvrir les vins de Chitry, rendez-vous dès 16h30 samedi 20 janvier avec le défilé des vignerons et du Saint-Vincent, accompagnés par la confrérie des trois ceps et la fanfare de Chablis, suivi à 17h15 de la messe . A 18h30, les vignerons offriront du vin chaud a tous. Enfin dimanche de 15h30 à 19h00 vous pourrez déguster les différents Aligoté, Chitry blanc et Chitry rouge.