Épernay : La Saint-Vincent de l'Archiconfrérie fait son grand retour dans la capitale du Champagne

Cette année les festivités de la Saint-Vincent, le Saint patron des vignerons, se déroulent à Épernay (Marne). Ce samedi 17 janvier est notamment organisé un grand défilé réunissant plus de 1000 participants costumés.

Épernay, France

Après une édition à Troyes en 2019, les festivités de la Saint-Vincent de l'Archiconfrérie font leur grand retour dans la capitale du Champagne, Épernay dans la Marne. Comme chaque année, les vignerons de la Champagne se réunissent "pour manifester leur fierté du métier et de la région" explique Evelyne Roques-Boizel co-présidente de l'Archiconfrérie Saint-Vincent des vignerons de la Champagne.

La tradition remonte aux années 1930 et les festivités ont pris de l'ampleur au début des années 1990. À l'origine, les vignerons se rassemblaient "pour remercier leur Sait patron pour la vendange passée et se mettre sous sa protection pour tous les travaux de l'année à venir."

La Saint Vincent se tient officiellement mardi 21 janvier mais une partie des festivités débutent dès ce samedi 17. Un moment est notamment très attendu, celui du défilé de plus de 1000 personnes vêtues des costumes locaux. Le président du comité de Champagne fait également dans la soirée un bilan de l'année écoulée et évoque les enjeux et perspectives pour l'année à venir.

"Venez-nous voir c'est vraiment sympathique de se sentir entourés" Evelyne Roques-Boizel co-présidente de l'Archiconfrérie Saint-Vincent des vignerons de la Champagne

Le programme

La Saint Vincent de l’Archiconfrérie débute ce samedi 18 janvier à Epernay à 14h30 avec les photos de l’ensemble des confréries au Centre des visites du Champagne Mercier. Puis à 15h00 débutera le défilé Avenue de Champagne. Le cortège regroupe plus de 1000 personnes venus de près de 90 confréries de champagne et d'une trentaine de grandes maison. Elles défilent toutes avec les costumes traditionnels.

Le défilé sera suivi à 16h00 de la messe solennelle en l’Eglise Notre-Dame d’Epernay. Viendront ensuite à 18h00 les cérémonies de Saint Vincent dans le hall des Sports Pierre Gaspard et le parc des loisirs Roger-Menu à Épernay. Il y aura à cette occasion la remise des médailles de la Corporation des Vignerons de Champagne et la passation de la bannière de l’Archiconfrérie. La journée se terminera par le dîner de Gala à partir de 20h30 au palais des Fêtes d’Épernay.