Marseille, France

Gérard Depardieu, Benoît Magimel et Géraldine Pailhas étaient à Marseille ce dimanche au Sofitel du Vieux-Port pour promouvoir la deuxième saison de la série "Marseille".

La série "Marseille"parle des divisions politiques chez les élus locaux, de la bagarre pour accéder à la place de maire, mais aussi des trafics de drogue et de la lutte violente entre les groupes rivaux pour contrôler la ville.

"Les supporters ici sont un peuple"

L'acteur français Gérard Depardieu aime Marseille et surtout le Vélodrome. C'est un fan de l'OM. Dans la série, le stade est présenté comme le seul endroit de Marseille où les Marseillais sont tous réunis : "Moi j'aime beaucoup Marseille : les supporters ici sont un peuple. C'est vrai qu'ici on peut penser à un peuple. Contrairement au Paris Saint-Germain par exemple. Mais là c'est vrai qu'ici y a quelque chose de plus vivant que dans d'autres villes".

Pour l'actrice marseillaise Géraldine Pailhas, la série dépeint plutôt bien sa ville et surtout les Marseillais : "La série tient compte à la fois du fait que Marseille est un écrin qui fabrique le fantasme, la mythologie et du fait que dans ce Marseille vivent des gens, des êtres humains qui ont des causes à défendre, des peines et des joies".