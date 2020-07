La saison 3 des "Rivières pourpres" en tournage dans les Ardennes

Une partie de la saison 2 de la série de France 2 "Les Rivières pourpres" avait déjà été tournée dans la pointe ardennaise l'an passé. Cet été, les caméras reviennent sillonner Ardennes belges et françaises pour la saison 3.

Les paysages très vallonnés, les forêts, plutôt sombres et mystérieux, correspondent au style très marqué des Rivière pourpres. Il y a une âme et même comme une force tellurique - Jean-Pierre Garabosse, directeur de production

Depuis le 21 juillet, l'équipe d'une cinquantaine de personnes s'est d'abord installée dans une tannerie du Nord de la Belgique, puis à la Fosse bleue de Librecy, sur la commune de Signy-l'Abbaye, la résurgence d'une rivière souterraine. Avant de repartir jusqu'au 19 août à Vireux-Molhain et dans les Ardennes belges, à Vresse-sur-Semois, les caméras ont tourné dans les anciens bains-douches municipaux de Charleville-Mézières ce jeudi 30 juillet 2020.

Devant le bâtiment à vendre, fermé au public depuis fin 2016, Monique et Francis interpellent l'acteur principal de la série, Olivier Marchal : "Mon frère et moi sommes nés, là. La chambre à l'étage. Nos parents tenaient les bains-douches". "Venez assister au tournage", propose celui qui s'apprête à endosser le rôle du capitaine Pierre Niemans. "On n'y était pas retourné depuis cinquante ans", murmure Monique.

L'acteur Olivier Marchal au festival du film de Sarlat. © Radio France - Benjamin Fontaine

L'endroit est transformé en morgue. "On essaye de détourner des lieux existants pour créer une surprise chez le spectateur", dévoile Jean-Pierre Garabosse. "Cette espèce de mélange entre la nature immense et très belle et les cryptes, les églises, plus renfermées, plus glauques, moins lumineuses, c'est très intéressant pour la série", analyse l'actrice Erika Sainte.

Les huit épisodes de la saison 3 des "Rivières pourpres" doivent être diffusés l'année prochaine sur France 2.