La saison a bien commencé au camping du lac de St Pardoux, au nord de Limoges

Les hébergements ont fait le plein chaque week-end au camping de Fréaudour et quelques vacanciers à la semaine sont déjà arrivés (et restés malgré la pluie de ces derniers jours !), en attendant le rush du 8 juillet.

L'été s'installe petit à petit au camping de Fréaudour, au bord du lac de St Pardoux, à une trentaine de kilomètres au nord de Limoges. L'avant-saison a été très bonne pour la responsable, Léonore Pascal : "les manifestations sportives nous ont amené du monde tous les week-ends, comme le concours de pêche qui a lieu en ce moment autour du lac et qui nous a permis de remplir les hébergements". Et la suite paraît bien lancée, avec des réservations d'au moins 70% sur les mobil-homes et les chalets.

On ne se baigne pas encore, mais on peut écumer les vide-greniers ! © Radio France - Fabienne Joigneault

Sur place, il y a aussi les premiers vrais vacanciers, retraités ou familles sans enfants, à la recherche de calme et de nature, mais aussi de petits prix. Et la pluie de ces derniers jours n'a pas trop gâché la découverte du site, jugé "magnifique" par Laurent, venu du Calvados, qui apprécie toutes les balades que l'on peut faire alentours. Et s'il n'y pas encore trop de monde, c'est finalement tant mieux pour Léonore Pascal et son équipe, car il y a encore beaucoup à faire pour accueillir la grande foule en fin de semaine prochaine : nettoyer les jeux gonflables, tondre encore une fois la pelouse dopée par les averses, vérifier les inventaires... Enfin, la pluie ne découragera jamais la clientèle hollandaise, à l'image de Théo et Ria, qui se sont occupés ce samedi matin en faisant des affaires dans un vide grenier !