La saison culturelle à Bordeaux et dans la Métropole cet été : deux mois pour célébrer la liberté

Ce sont pas moins d'une centaine de rendez-vous qui sont programmés du 20 juin au 20 août dans le cadre de la saison culturelle bordelaise baptisée 'Liberté !'. Elle a été présentée ce jeudi et sera marquée par la venue de Zingaro place des Quinconces.

Bordeaux, France

Nicolas Florian aura effectué un passage assez rapide à la présentation de la saison culturelle 'Liberté !' à l'Hôtel de Ville. Le nouveau maire de Bordeaux était attendu à la Région pour une réunion sur la fermeture de l'usine Ford Blanquefort. Pour autant, devant quelques 300 personnes du monde culturel bordelais, il a rappelé que ce n'était pas pour rien qu'il avait choisi de confier le poste de premier adjoint à Fabien Robert, en charge de la culture depuis 2014. Le nouveau n°2 de l'équipe municipale a ensuite présenté dans le détail la centaine de rendez-vous qui se dérouleront entre le 20 juin et le 20 août à Bordeaux. Une programmation complétée par une nouvelle édition de l'été métropolitain qui offrira 200 autres événements dans 25 des 28 communes de la Métropole bordelaise.

Le choix de la thématique, 'Liberté !', "est très fort", affirme Fabien Robert. "Il est dans l'actualité, poursuit-il, et peut se décliner de deux manières. D'abord l'esprit des lumières. Michel de Montaigne a été maire de Bordeaux. Les plus grands textes de Montesquieu protégeant la liberté sont nés à Bordeaux. Et, de l'autre côté, il y a la création contemporaine, la liberté de mouvement, l'océan, le grand large".

Davantage qu'une vitrine

La saison 'Liberté !', dont le budget atteint 4 millions d'euros, doit constituer "à la fois un outil de rayonnement pour Bordeaux, estime Fabien Robert, car les grandes métropoles ont besoin d'avoir une visibilité culturelle renforcée. Mais elle nous aide aussi à structurer le territoire. On peut faire confiance à des associations du territoire pour tester des nouveaux lieux ou de nouveaux événements".

De nombreux acteurs culturels se sont mobilisés. Pour créer eux-même des rendez-vous ou en invitant un artiste extérieur. "On a cherché un artiste qui travaille sur la liberté de mouvement, explique notamment Elizabeth Sanson, de l’association Chahuts. Massimo Furlan va nous permettre de regarder le paysage autrement, découvrir des facettes de la ville que l'on n'a pas l'habitude de voir. Il nous proposera un voyage nocturne à bord du BatCub. Les spectateurs pourront s'échapper du parcours habituel pour aller jusqu'à la zone industriel. Des faisceaux lumineux découperont le paysage qui sera également traversé par des figurants. Ce sera comme un travelling de cinéma. ce sera comme si on était touristes dans notre propre ville".

Quelques moments forts de la saison :

La fête du fleuve (20/23 juin) avec la présence de deux des plus grands bateaux du monde, le Kruzenshtern, deuxième plus grand voilier du monde et le Sedov, le plus grand navire-école du monde.

L'Expo du Louvre (20 juin au 13 octobre). Le musée parisien prête 45 œuvres présentées à la galerie des Beaux-Arts en compagnie d'autres pièces du Musée des Beaux-Arts et du Musée des Arts Décoratifs et du Design de Bordeaux.

Gonzalo Borondo au Temple des Chartrons (à partir du 21 juin). L'artiste espagnol de street-art investit un lieu fermé au public depuis 30 ans.

La déferlante surf et Surf'Tribe (à partir du 19 juin). Deux expos consacrées au surf au Musée d'Aquitaine.

Zilvinas Kempinas (à partir du 21 juin). L'artiste va déployer ses œuvres dans la ville.

Zingaro (du 17 août au 14 septembre). 35 ans après sa création place des Quinconces, Bartabas revient au même endroit présenter sa dernière création Ex Anima. Il offrira également des "levers de soleil" en compagnie du chef de l'ONBA Marc Minkowski.

Le QG (à partir du 25 juin). Ce sera le lieu de base de la saison culturelle installé dans les anciennes archives municipales, rue du Loup, investies par le collectif Yes We Camp.

