La saison d'hiver ouvre dans les stations auvergnates

Chastreix avait ouvert le bal le week-end dernier. Le Lioran, Super-Besse et Le Mont-Dore lancent leur saison ce week-end.

La neige est là. Elle est bien tombée depuis une dizaine de jours sur les massifs. Et comme les températures négatives sont aussi en rendez-vous, les canons ont tourné pour compléter l'enneigement. Le résultat, c'est une belle sous couche de 40 à 60 centimètres, de quoi rechausser les skis.

Les impatients ont pu aller skier à Chastreix le week-end dernier mais les conditions météo n'étaient pas très bonnes. Ca devrait être mieux ce week-end et le choix est plus large puisque Le Mont-Dore, Super-Besse et Le Lioran ouvrent en même temps.

Super-Besse annonce 24 pistes ouvertes sur 27 et 18 remontées sur 21. Pour le Mont-Dore, 9 pistes et 5 remontées devraient fonctionner. Enfin au Lioran, ce sont 17 pistes et 7 remontées qui devraient être ouvertes aux skieurs. La station cantalienne qui a déjà ouvert quelques pistes ce vendredi, sans avoir besoin de payer un forfait. Le Mont-Dore a fait la même chose pour les habitués et les habitants, histoire de roder les installations et les saisonniers. Et comme l'enneigement est suffisant, les domaines nordiques ouvrent aussi aux fondeurs.

Les premiers skieurs sur les pistes du Lioran ce vendredi - Capture d'écran webcam station du Lioran

Cette année, l'ouverture est assez précoce, en tout cas bien plus que les années précédentes. Une bonne nouvelle pour les professionnels, d'autant plus que la couche de neige est suffisamment importante pour tenir jusqu'aux vacances de Noël. Et comme la neige est arrivée, les réservations ont été très nombreuses ces derniers jours.

Les nouveautés de l'hiver

Qui dit rentrée dit évidemment nouveautés. Les stations auvergnates essayent chaque année de proposer de nouvelles animations pour attirer les vacanciers. A Super-Besse par exemple, c'est un tapis couvert pour les plus petits. Il remplace deux petits téléskis et est l'un des éléments importants des améliorations apportées au secteur débutant. Une nouvelle piste ludique, avec un tracé aménagé, a également été réalisé à travers les sapins.

Au Mont-Dore, la grande nouveauté de cette rentrée, ce sont des mini-motoneiges. Elles sont réservées aux 5-12 ans. Enfin le plus gros investissement a été fait au Lioran. Le télésiège de la Combe a été remplacé cet été par un télésiège neuf, de plus grande capacité: il pourra remonter un peu plus de 2000 skieurs par heure.