Mont-Dore : les skieurs attendus dès ce samedi 4 décembre

Entre l'enneigement et l'attente du public, la station du Mont-Dore a décidé d'anticiper d'une semaine son calendrier d'ouverture et accueillera les skieurs, au moins sur le bas de la station, dès ce samedi 4 décembre.

C'est la première station auvergnate à lancer la saison de ski. La station du Mont-Dore a décidé d'ouvrir au moins le bas de son domaine skiable ces samedi 4 et dimanche 5 décembre. "Le personnel de la station était très motivé pour ouvrir ce week-end. Le damage, les pisteurs, tout le monde s'est donné à 1000%", raconte Hélène Plisson, chargée de la communication du Mont-Dore. "Il faut dire aussi qu'on a été très sollicité, les gens sont impatients de pouvoir revenir sur les pistes. Toute cette neige et ne pas pouvoir en profiter, on s'est dit que ce serait vraiment dommage sachant qu'on était prêt."

Le service de damage du Mont-Dore mobilisé pour ouvrir le domaine dès ce 4 décembre. - (c) Station du Mont-Dore

Un forfait à 20 euros la journée

"Sur le bas de la station, on a entre 40 et 60 centimètres de neige", détaille Hélène Plisson. C'est cette partie qui sera ouverte ce week-end, avec minimum trois pistes. Le haut du domaine skiable ouvrira en fonction des conditions météos. Accessibles également, le Sancy Park et sa piste de luge avec tapis et le téléphérique pour les piétons qui veulent accéder au restaurant Le Sommet. L'École de ski du Mont-Dore proposera aussi des cours collectifs et des cours particuliers.

La station du Mont-Dore en cette première semaine de décembre. - (c) Station Mont-Dore

Pour cette ouverture anticipée, la station a fixé un forfait unique à 20 euros avec pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans pour accéder aux remontées mécaniques. Notez que le port du masque est obligatoire dans les files d'attente et aux caisses.