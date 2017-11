La saison de Water Polo reprend

Poitiers s'est imposé face à Melle (19-10) pour la reprise du championnat de Water Polo. 5 clubs évoluent en Nationale 3 pour la Région Nouvelle-Aquitaine.

C'est une première mise en confiance pour cet effectif qui n'est pas encore rôdé. Une première victoire importante pour le Stade Poitevin Natation (SPN) car elle permet d'affirmer la place de l'équipe. Poitiers a une réputation à tenir, depuis 5 ans, les joueurs font partie des trois meilleures équipes de Nationale 3. Cette année encore l'objectif c'est de "finir sur le podium" selon l'entraîneur Nathan Paillat.

Le water polo, un sport qui n'est ni plus ni moins que "du hand dans l'eau" selon l’entraîneur. Il y a six joueurs et un gardien. Le placement se fait en arc de cercle avec une pointe, l'équivalent du pivot au handball. Mais le water polo est un sport de contact : "on se tient, on se tire, on peut se couler".

Dans l'équipe, il y a des habitués, sorte de noyau dur , mais aussi des petits nouveaux majoritairement des étudiants. Et pour pouvoir faire partie de l'équipe, il faut être bon nageur selon l'entraîneur: "On est tout le temps en mouvement, on n'a pas le droit de mettre les pieds au sol. Si déjà on lutte avec l'eau parce qu'on a du mal à nager, ça complique les choses."

La Rochelle, équipe à battre

Cette année, la poule Nouvelle-Aquitaine ne compte que cinq équipes contre sept l'année dernière. Et les Rochelais affichent clairement leur volonté de monter en Nationale 2, une division qu'ils connaissent bien pour y avoir joué plusieurs années. Une équipe difficile à battre pour les Poitevins, car le niveau est bien au-dessus selon Nathan Paillat : "Ils s’entraînent beaucoup plus souvent. Leurs jeunes ont une section water polo c'est un peu comme une section sport/étude. Nous, on a trois heures d'entrainement par semaine, dans certains clubs c'est ce qu'ils font en une journée."

La Rochelle, prochain match à domicile pour le SPN le 9 décembre. En attendant, les Poitevins se déplacent à Limoges le weekend prochain.