La saison des amours pour les cigognes blanches bat son plein en Charente-Maritime

Décidément les cigognes blanches apprécient de plus en plus la Charente-Maritime, ces oiseaux migrateurs sont nombreux à séjourner dans le département, 636 couples selon le dernier comptage de la Ligue pour la protection des oiseaux (la LPO) basée à Rochefort. Certains couples y ont même élu résidence, 130 couples environ.

La saison des amours chez les cigognes blanches - Francis Giraudon / LPO

C'est la saison des amours pour les cigognes

Les cigognes sont en pleine saison de reproduction, c'est la période de nidification, on comptait ainsi l'an passé prés de 87 nids dans le département. Les premiers oeufs sont attendus début mars et les premiers envols de cigogneaux au mois de juin. L'an passé la LPO a recensé plus de 950 petits ce qui fait de la Charente-Maritime, le premier département reproducteur de France. Il suffit de lever les yeux au ciel dans le secteur de Brouage, Marennes, ou Saint-Agnan pour apercevoir les ébats de ces échassiers majestueux.

Les cigognes sont gourmandes

Depuis quelques années les cigognes se font de plus en plus nombreuses en Charente-Maritime parce qu'elles sont friandes d'écrevisses de Louisiane, une espèce invasive que l'on trouve dans les marais.

Les cigognes blanches sont bien implantées en Charente-Maritime - Francis Giraudon / LPO

Des cigognes meurent chaque année électrocutées

La LPO redouble d'efforts pour éviter aux cigognes de se faire piéger en regagnant leur nid, en installant par exemple des nichoirs, ou en aménageant des pylônes électriques avec RTE (le réseau de transport d'électricité) et Enedis, pour protéger les oiseaux et éviter les coupures de courant. Cet été encore 30 cigognes sont mortes électrocutées en Charente-Maritime, mais il s'agissait d'oiseaux de passage un peu perdus.