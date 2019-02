La saison des bistrot d'hiver bat son plein sur le plateau de Millevaches

Sornac, France

Depuis 20 ans, le festival itinérant des "bistrots d'hiver" fait vivre le plateau de Millevaches de janvier à mars. Au programme 17 rencontres dans des auberges du plateau et des environs. Le menu reste inchangé : un "apéro tchatche", un repas et un spectacle. Objectif ? Créer du lien social et sortir les habitants de leur isolement hivernal. " Une très bonne formule pour l'hiver" résume Nicole, venue s'installer sur le plateau à sa retraite avec son mari. Depuis plus de 5 ans le couple ne manque pas un seul bistrot d'hiver, ou presque !

C'est un peu comme un Facebook, mais pour les personnes plus âgées" - Maroussia

Au menu ce dimanche matin, un "apéro tchatche". Dans la pièce, durant une petite heure les participants débattent de la culture du blé noir, le sarrasin, en Limousin. Antonio Mesquida, chargée de mission du Parc Naturel Régional de Millevaches explique les vertues de cette plante, et comment celle-ci pourrait devenir une véritable filière locale et biologique. Pour son premier bistrot d'hiver, Pierre n'a pas été déçu "C'est de l'agriculture, c'est ma partie" plaisante l'ancien agriculteur. Il l'avoue, il aurait bien aimé poursuivre l'échange sur le sujet mais il a aussi hâte d'écouter le concert de musique classique, sa préférée. A ses côtés à table, ses petites filles dont Maroussia qui sourit " L'ambiance est bonne, tout le monde parle avec tout le monde, c'est un peu comme un Facebook, mais pour des personnes plus âgées. Mais c'est vraiment sympa, tout le monde est réuni, tout le monde parle de tout" explique-t-elle.

Derrière le comptoir ce dimanche, Nathalie. Le festival fait étape dans son auberge depuis plus de dix ans. Si elle a le sourire, ce n'est pas seulement parce que toutes les tables dégustent son pâté de campagne fait maison. "Vous voyez, _il y a plein de gens qui ne se connaissent pas, ils vont faire connaissance et moi je trouve ça extraordinaire ! C'est un très beau moment !_"

Mailler le territoire de propositions artistiques et permettre le lien social - Amandine de l'association Pays Sage

En guise de dessert ce dimanche après midi, la quarantaine d'habitants va assister à un concert de musique classique avec Noémi Boutin et son violoncelle. Un "instrument un peu imposant mais qui se trimbale un peu partout" lance-t-elle dans un grand sourire. Elle apprécie ce rendez-vous et le concept des bistrots d'hiver "Ca casse un peu cette habitude qu'il y a de dire que les gens ne pourraient pas entendre les grands concerts qu'il y a dans les grandes salles. Là ils ont juste à sortir de leurs maisons et venir au bistrot pour avoir leur concert !". La jeune femme est ravie de partager sa passion pour Benjamin Britten"Pour être honnête, ce n'est pas que ça me touche, je trouve ça normal, pour moi la musique devrait être partout !"

Un moment convivial et distraction et de réflexion organisé par l'association Pays Sage qui depuis 20 ans désormais anime les longs dimanches d'hiver. Côté "tchatche" l'association s'attache à évoquer des sujets d'actualités ou liés aux problématiques locales. Les spectacles,eux, varient d'une auberge à l'autre, suivant la taille de celle-ci notamment, musique, théâtre ou arts du cirque sont au programme. "Il s'agit de mailler le territoire de propositions artistiques mais aussi de permettre le lien social, de permettre aux gens de se rencontrer une journée, dans une saison hivernale où on est, peut être, un peu plus isolé" _e_xplique Amandine, animatrice et coordinatrice de l'association.

Pari gagné ! ce dimanche, une quarantaine d'habitants ont bravé le froid et la neige pour se rendre à Sornac tandis qu'un autre bistrot d'hiver avait lieu, côté Creuse à Nouzerines. Au total 17 rencontres sont programmées jusqu'au 31 mars prochain en Corrèze, Creuse, Haute-Vienne, et même ... dans l'Indre. Le programme est à retrouver sur le site de l'association Pays-Sage.