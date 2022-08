La saison des cèpes s'annonce exceptionnelle dans le Sud-Ouest

Préparez vos paniers : la saison de cèpes s'annonce exceptionnelle cette année dans les Landes et dans le Périgord. La sécheresse des dernières semaines n'aura pas de conséquences sur la récolte, au contraire, elle aura même été bénéfique.

"La sécheresse a commencé au début du printemps, cela fait donc très longtemps qu'il n'a pas beaucoup plu sur la région. Et cette sécheresse a été très bénéfique au champignon, car il a pu se nourrir aux dépends de l'arbre", explique en effet Frédéric Placin. Ce scientifique et enseignant dans un lycée bordelais a une boletière à Biscarrosse (Landes) et étudie le cèpe de Bordeaux, le plus convoité des amateurs, depuis 25 ans. Les arbres et les champignons vivant en symbiose, chacun apporte à l'autre ce dont il a besoin pour vivre. Ainsi, quand l'arbre manque d'eau, le champignon lui en apporte, grâce à des fins filaments qui s'étendent sur plusieurs mètres dans le sol. En échange, l'arbre donne au champignon tout le sucre dont il se nourrit. Donc plus l'arbre a besoin d'eau, plus il va nourrir le champignon en échange.

Un rendement de 200 kg par hectare

C'est pourquoi "la saison de champignons va être exceptionnelle. Il devrait y avoir des cèpes partout et en grande quantité", prédit Frédéric Placin. "Cela devrait bientôt commencer", ajoute-t-il.

"Personnellement, je travaille principalement sur le cèpe de Bordeaux qui a besoin de fraîcheur. Il a besoin d'une température du sol aux environs de 15 degrés, donc là on n'y est pas du tout. Il va pousser dans un mois et demi, deux mois. Par contre, les cèpes d'été et les têtes noires eux vont commencer à pousser. Donc là, avec les orages qui s'abattent sur la région, on a un apport d'eau qui peut être important sur certaines zones, et ces zones-là vont produire beaucoup", décrit-il. "On devrait vite le savoir, en Dordogne notamment. C'est souvent le Périgord qui donne le la de la saison de cèpes."

Frédéric Placin s'attend d'ailleurs à un rendement de 200 kg par hectare dans sa boletière. Mais pour cela, il faut qu'il pleuve en quantité dans les jours et semaines qui viennent.

Une sécheresse préjudiciable à long terme

En revanche, cette sécheresse et les dérèglements climatiques que connaît la France auront des conséquences à long terme et sont inquiétants pour l'avenir de la forêt, et donc du cèpe. "La sécheresse a beaucoup affecté les arbres et les a rendu sensibles aux agressions extérieures, des parasites notamment", prévient le scientifique.

On va avoir certainement une grosse mortalité sur les arbres les années suivantes. [Or] s'il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de champignons." — Frédéric Placin, spécialiste des cèpes

"Je crains malheureusement que beaucoup d'arbres soient attaqués par des parasites. Cela peut être des champignons néfastes pour l'arbre, cela peut être aussi des scolytes ou ce genre d'insectes. Donc on va avoir certainement une grosse mortalité sur les arbres les années suivantes. C'est embêtant puisque les champignons se nourrissant aux dépends des arbres, s'il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de champignons", s'inquiète Frédéric Placin.

Les excès que produisent ces dérèglements climatiques, notamment les excès d'humidité, peuvent aussi être préjudiciables. En effet, "un excès d'eau est très néfaste pour les arbres, cela peut avoir des conséquences sur plusieurs années", décrit l'enseignant. "Beaucoup d'eau ou pas assez, ce sont des extrêmes qu'il faudrait éviter."