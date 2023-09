La saison du brame du cerf bat son plein en Sarthe

Les mois de septembre et octobre marquent le début de la saison de reproduction chez les cerfs élaphes, bien présents dans les forêts sarthoises. Un phénomène qui déclenche le brame du cerf, des cris rauques lancés par ces gros mammifères qui peuvent faire jusqu'à 3 mètres de hauteurs et près de 300 kilos, et qui attire de nombreux curieux en forêt.

Des précautions à prendre

Technicien de l'Office national des forêts en forêt de Bercé, Yvan Sevré anime des soirées en forêt pour aller observer et écouter les cerfs bramer, en partenariat avec Carnuta, la Maison de l'Homme et de la Forêt à Jupilles, dans le Sud-Sarthe.

En première partie de soirée, il donne quelques conseils à la douzaine de participants, qui servent en toutes circonstances, même lorsqu'on s'aventure seul à écouter les cerfs bramer :"Il faut se mettre à un point stratégique. Il y a des endroits que les cerfs vont aimer plus que d'autres. Dès qu'on a des clairières, par exemple. Et quand le cerf est aux abords de ces clairières, eh bien, quand il va bramer, ça fait une caisse de résonance. Et là, c'est encore plus joli à écouter !" Quant aux précautions à prendre : "Je dis souvent de ne pas rentrer dans un cercle à moins de 300 mètres de l'animal pour être sûr de ne pas le déranger, pour qu'on soit en sécurité parce que c'est un des moments où le cerf peut être assez dangereux et il peut nous charger. Donc il faut faire très attention. Et puis la deuxième des précautions : Ne pas faire de bruit ! Essayer de se tenir un peu tranquille, ne pas marcher ou piétiner, ne pas avoir des vêtements trop clairs, surtout quand on est à l'affût, ne pas parler, couper le téléphone, ne pas fumer et ne pas claquer les portières des voitures."

Les sorties en partenariat avec l'ONF

Il est possible d'observer le brame dans de nombreux endroits du département : en forêt de Perseigne, de Sillé-le-Guillaume ou encore de Bercé. Rien n'empêche d'y aller seul, mais si vous hésitez à vous lancer en solo en forêt de nuit, vous pouvez vous inscrire à une sortie en partenariat avec l'ONF. Plusieurs options : celles organisées par Carnuta en forêt de Bercé, d'autres sont aussi organisées par l' office de tourisme du Maine-Saosnois, en forêt de Perseigne. Cependant, il vaut mieux anticiper dès le mois de juillet, car les places partent très vite. Pour 2023, tout est complet.

Yvan Sevré, technicien à l'ONF observe la clairière pour détecter des biches et des cerfs ! © Radio France - Milena Aellig

Les avantages ? Partir avec un spécialiste de la forêt qui a repéré pour vous tous les bons endroits pour écouter mais aussi voir les cerfs et les biches et rien n'empêche ensuite d'y revenir par ses propres moyens. La soirée se découpe en trois parties : une petite conférence interactive sur les cerfs pour mieux comprendre ces animaux, une partie d'observation des animaux où il vaut mieux prendre des jumelles ou un bon appareil photo, puis l'écoute à proprement parler du brame, dans différents endroits de la forêt.