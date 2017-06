La saison estivale démarre fort au parc d'aventures et de loisirs de Brumath

Avec le soleil de ce mois de juin, la fréquentation au parc d'aventures et de loisirs de Brumath est plus forte que l'an dernier à la même période.

La plage, le sable, les parasols... Voilà déjà plusieurs semaines qu'il règne comme un air de vacances au parc d'aventures et de loisirs de Brumath (Bas-Rhin). Ses 17 parcours d'accrobranche font du site le plus gros site d'accrobranche d'Alsace et lui assurent le plus gros de ses entrées. Mais depuis le début du mois de juin, la chaleur amène beaucoup de monde sur les activités nautiques. "Un dimanche, nous avons atteint les 1.700 entrées, soit presque notre maximum journalier", acquiesce Frédéric Lang, le directeur :

Nous avons fait plus d'entrées que lors du début de saison estivale de l'an dernier.

La baignade, le canoë, les bateaux à pédales ou encore le wakeboard ont poussé de nombreuses personnes à venir se rafraîchir. Au point qu'à l'issue de cette saison estivale, le parc s'attend à faire mieux que les 52.000 entrées de l'an dernier.

Parc d'aventures et de loisirs de Brumath, le 25 juin 2017 © Radio France - Aude Raso

Deux activités ont été ajoutée pour cette saison 2017 : le tir à l'arc et une via ferrata, à savoir de l'escalade sur paroi rocheuse. "En 2005, nous n'avions qu'une seule activité. Aujourd'hui nous en avons 25, commente Frédéric Lang. Une nouvelle activité ne nous amène pas plus de monde dans l'immédiat, mais sur les deux ou trois années qui suivent."