La saison touristique de l'Indre est lancée

"Vous savez qu'on peut faire de tout chez nous ! De la varappe à la spéléologie, de la rando à la montgolfière, du saut à l'élastique en passant par les parcs et châteaux !" Alors que les premiers départs en vacances auront lieu le 7 avril, le directeur de l'agence d'attractivité de l'Indre, Thierry Bluet, est enthousiaste. "Les réservations sont en hausse dans le département !" annonce t-il. Selon ses décomptes, l'Indre, jusqu'alors destination "de passage", s'impose de plus en plus comme une destination de séjour, avec des réservations courant sur une, deux voire trois semaines.

ⓘ Publicité

Et l'on vient de plus en plus loin pour visiter notre Berry : beaucoup de Franciliens, mais également "des Bretons, des gens de la façade atlantique..."

Développer l'avant et l'arrière saison

Si l'offre touristique est assez vaste dans le département, entre gîte, location et hôtel, l'agence d'attractivité de l'Indre a conscience qu'il y aurait des besoins d'hébergement en mai et juin, puis en septembre et octobre. Une nouvelle campagne d'affichage et de publicité radio et télé aura lieu prochainement, notamment en Ile de France.

Autre enjeu, mieux faire connaitre l'offre touristique pour inciter les hébergeurs à la présenter aux touristes. C'est dans cet esprit qu'est organisée la bourse touristique de l'Indre, réservée aux professionnels du secteur. Elle a lieu ce mardi 28 mars à Belle Isle, à Châteauroux.