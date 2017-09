La salle de concert des Bourdaines à Seignosse va-t'elle fermer ?

Lionel Camblanne, le maire de Seignosse annonce dans sa Gazette qu'il va fermer la salle à la fin de l'année à cause de la communauté de communes MACS. Gros coup de pression !

Les Bourdaines, l’institution qui a accueilli récemment Earth Wind and Fire , Daho ou Benjamin Biolay, sera t’ elle victime d’une guerre politique ?

La génèse du malaise

Jusqu'alors, Le Sivom Côte Sud réunissant Seignosse, Hossegor et Capbreton mettait au pot commun pour gérer la salle de 2000 places, bien trop imposante pour la seule ville de Seignosse qui compte à peine 3 800 habitants. Tout est remis en cause. A la fin de cette année 2017, le Sivom disparaît et la communauté de communes Macs en reprend ses compétences. Mais pas toutes les compétences, pas celle des Bourdaines (elle ne figure pas à l’ordre du jour du prochain conseil de Macs).

Si l’on en croit Lionel Camblanne, la communauté de commune Macs (Maremne Adour Côte Sud) laisserait à la charge de Seignosse le coût de l’entretien , soit 70 000 euros par an. Seignosse jusque là déboursait 30 000 euros par an.

L'acoustique a été entièrement refaite il y a cinq ans. Seignosse a même payé l'an dernier un nouveau chauffage pour 160 000 euros. Le maire estime avoir investi en trois ans 300 000 euros dans la salle. Pour lui, trop, c'est trop !

Il est évident que Seignosse, seule, ne peut porter le poids de la salle. Financièrement, ce n'est pas possible. A chaque transfert de compétence, on nous demande de payer plus - Lionel Camblanne maire de Seignosse

Pression ou décision définitive ?

Le vote de Macs qui doit entériner cette décision de ne pas reprendre la gestion des Bourdaines aurait lieu mardi prochain, et donc le maire de Seignosse met la pression en inondant ce vendredi les boites aux lettres de ses administrés avec une édition spéciale de sa Gazette de Seignosse. A la une, il annonce la fermeture du lieu à la fin de l'année.

Très régulièrement , le jeune élu de droite s’oppose frontalement au président socialiste Eric Kerrouche de Macs, instance où la gauche est ultra majoritaire. Macs va t'elle bouger sur ses positions après le coup médiatique du maire de Seignosse ?

Nous avons contacté Eric Kerrouche vendredi matin. Le président de la communauté de communes (par ailleurs en lice pour les élections sénatoriales) nous a fait savoir en fin de journée qu'il ne s'exprimerait que mardi prochain, juste avant le conseil communautaire.

Une fermeture qui serait un choc

"Les Bourdaines" est un lieu unique en son genre sur la côte landaise. Ancienne salle de sport reconvertie en salle de spectacle, en trente ans, elle a toujours eu une programmation de qualité, très exigeante, et reconnue. Dee Dee Bridgewater ou Marcus Miller s'y sont produits. De nombreux humoristes également et une pléiade de talents. La disparition des Bourdaines serait un choc pour les amoureux du spectacle vivant.