Coronavirus : la salle de spectacle Paloma de Nîmes ferme ses portes jusqu'au 31 mars

Certains spectacles sont reportés, d'autres purement et simplement annulés.

En application des nouvelles consignes gouvernementales interdisant les rassemblements de plus de 100 personnes, Paloma suspend toute activité ouverte au public à partir de ce vendredi et jusqu’au 31 mars inclus.

Les concerts d’Izia, Fat Freddy’s Drop, Maes, Caravan Palace et IAM sont reportés. Les billets achetés sont valables pour les dates de report. Tous les autres événements sont annulés. Les remboursements sont effectués auprès des points de vente habituels.

Les studios de répétitions ferment également à partir du samedi 14 mars pour une durée indéterminée. Les responsables de Paloma informeront le public sur les événements des mois suivants en fonction de l’évolution de cette situation exceptionnelle par des mises à jour régulières sur le site internet et les réseaux sociaux.



Vendredi 13 mars : IZIA + LEE ANN CURREN reporté au 11 septembre 2020

Mercredi 25 mars : FAT FREDDY’S DROP : attente confirmation date de report

Vendredi 27 mars : MAES reporté au 26 septembre 2020

Samedi 18 avril : CARAVAN PALACE : attente confirmation date de report

Jeudi 30 avril : IAM reporté au 13 octobre 2020

* les billets achetés pour ces concerts restent valables pour les dates de report.

CONCERTS ANNULÉS après le 01/04/20 ** :

Jeudi 2 avril : DTSQ

Samedi 4 avril : IGORRR (nouvelle date en 2021)

Jeudi 9 avril : ORANGE BLOSSOM (nouvelle date le 17 mars 2021)

**Les billets sont remboursables auprès des points de vente habituels.