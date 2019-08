Les passionnés de vieilles caravanes se retrouvent en Sarthe ce week-end

Plus de 120 caravanes anciennes sont attendues au camping de la Route d'Or à La Flèche (Sarthe) jusqu'au 26 août 2019. Si l'idée est de se regrouper entre passionnés et d'exposer ses acquisitions, c'est aussi l'occasion de découvrir un mode de vie particulier.

La Flèche, Sarthe, France

Les années remontent au fil des allées du camping de La Flèche (Sarthe). Couleurs vives et motifs rétro habillent ces vieilles caravanes et sautent directement aux yeux. Comme celle de Serge, qui date des années 1950. Ornée de fanions, elle s'accompagne de nombreux objets d'époque disposés au sol. "Ce que j'explique aux curieux, c'est que j'ai tout d'époque ici, rien n'est moderne dans ma valise" confesse-t-il sourire aux lèvres. Revenir vers des objets de nos jours ne l'intéresse guère. "Pourquoi ? J'ai tout ce qu'il me faut !" admet ce passionné qui a découvert l'association il y a un an.

Serge tente d'équiper son attelage le plus fidèlement possible. Rien ne date d'après les années 1970. - France Bleu Maine

Si avoir du matériel de camping d'avant 1977 est l'un des impératifs de ce rassemblement, cela va bien au-delà pour certains. Daniel tente de faire la même chose chez lui. "Tout est ancien chez moi. Je ne suis pas dans les achats inutiles et je retape tout ce que je peux". Pour communiquer, ce retraité confesse tout de même "ne pas se passer du téléphone ou d'internet".

Réhabiliter et recycler

Une attitude, qui épouse la philosophie de l'association Rétro Camping Club de France (RCCF), organisatrice de ce rassemblement. "Nous ne sommes pas dans du mercantilisme, nous réhabilitons. Et puis cela évite de jeter inutilement et permet de donner une nouvelle histoire aux objets" assure Gérard Bordes, président de l'association.

Une histoire qui transcende les générations pour Michel et Claudine. Ce couple de sarthois voyage avec une caravane datant du début des années 1960. Elle appartenait au père de Michel. "On espère que nos enfants la récupéreront aussi, l'entretiendront. C'est un objet de collection mais un objet familial avant tout".

Michel et Claudine ont bon espoir de faire perdurer leur pratique par leurs enfants et petits-enfants. - France Bleu Maine

Reste à savoir si leur caravane tiendra bien cinquante ans de plus. Pour la découvrir, l'association organise ce samedi 24 août 2019 une journée portes ouvertes jusqu'à 14 heures au camping de La Flèche.