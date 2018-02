Sarthe, France

Une grande fête des rillettes, qui réunit toute la Sarthe. Vous trouviez peut-être que ça manquait ? C'est en tout cas ce que pense Mickaël Doire, boucher et président du Printemps des rillettes : "Il existait déjà des événements ça et là, des concours aussi, mais pas de fête pour toute la Sarthe. On connaît les fêtes de Bayonne, et bien maintenant il y aura aussi la fête des rillettes !" Ce festival va voir le jour pendant une semaine, du 18 au 25 mars.

L'objectif de ce printemps des rillettes est bien sûr de faire venir le plus large public possible. Les organisateurs souhaitent d'ailleurs fédérer tous les Sarthois comme l'explique Mickaël Doire : "Aussi bien les producteurs qui voudraient faire des animations dans leur boutique, boucherie, charcuterie, boulangerie, restauration, que des associations qui voudraient organiser un grand apéro ou diverses animations autour des rillettes".

Des tote-bags imaginés pour le Printemps des rillettes par la graphiste Caroline Massot. © Radio France - Solène de Larquier

Les bouchers participants vont par exemple faire gagner un an de rillettes à l'un de leurs clients, mais l'objectif est aussi de créer des liens entre commerçants. Un partenariat entre bouchers et boulangers a été imaginé, "parce que les rillettes et les baguettes vont ensembles !" affirme le président du festival. Pour l'instant, quelques dizaines de commerçants et producteurs prennent déjà part au projet. Les organisateurs espèrent en réunir au moins 72.

Un concours de recettes autour des rillettes

Le samedi 24 mars aura aussi lieu un concours, non pas de fabrication de rillettes, mais de recettes à base de rillettes. Véronique Lesage, grand maître à la confrérie des rillettes, en a eu l'idée : "Nous voulions un concours de grande ampleur, pour faire découvrir tout ce qui peut se faire autour des rillettes, de l'entrée... au dessert !". Il y aura trois catégories : professionnels, particuliers et jeunes en formation. Il est possible de candidater jusqu'au 15 mars, minuit, mais attention prime à la rapidité, seuls les 72 premiers inscrits participeront.

Un membre de la confrérie des rillettes fait goûter une production locale (13 février 2018). © Radio France - Solène de Larquier

Une fête participative

L'idée est même d'aller plus loin, Alain Cabannes, éleveur et organisateur, souhaite que chacun prenne part à la fête : "Ça peut être en devenant bénévole auprès de l'association, pour aider à organiser des animations comme le concours par exemple. Mais ça peut aussi être chez soi, en invitant des amis pendants cette semaine-là et en faisant une omelette aux rillettes !" explique-t-il en souriant avant d'ajouter : "On est vraiment dans l'idée que chacun soit acteur, que chacun imagine son propre Printemps des rillettes."

A un mois du lancement des festivités, plusieurs événements sont arrêtés mais beaucoup d'animations restent à proposer, "autant que possible" insistent les organisateurs. Il sera possible de le faire et de s'inscrire au concours de recettes via le site internet du Printemps des rillettes, qui sera mis en ligne d'ici la fin de la semaine.