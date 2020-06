La Sarthe lance une campagne de reconquête des touristes

"La Sarthe, tant de mondes à explorer !" Voilà le slogan de la nouvelle campagne de communication lancée en ce mois de juin par le département pour relancer un secteur touristique sinistré à cause de la crise sanitaire. Encarts dans la presse nationale (Le Point, Le Parisien, Le Figaro), contenus viraux sur les réseaux sociaux et un spot publicitaire en rotation sur les replay de plusieurs émissions de France Télévision (JT de 20 h, Un si grand soleil, N'oubliez pas les paroles...) : le conseil départemental investit 70 000 € dans cette campagne "coup de poing" en juin et juillet.

"Nous souhaitons proposer un appui aux acteurs du tourisme à travers une campagne qui met en avant, non seulement la beauté du département, mais aussi les activités que l'on peut y pratiquer, car dans cette période post-confinement, les Français vont chercher de l'espace, de la nature, mais vont aussi vouloir être actifs", estime Dominique Le Mèner, le président du conseil départemental. Balades fluviales, vélo, cheval, mais aussi surf électrique, swincar ou moto, autant d'expériences mises en avant pour donner envie d'explorer le département.

Déjà 35 % de nuitées perdues

De mars à fin mai, avec des réservations au point mort et les principaux sites touristiques fermés, c'est déjà une grande partie du chiffre d'affaire annuel qui s'est envolé en Sarthe pour le secteur du tourisme. "Sur cette période, on concentre généralement 35 % des nuitées commercialisées sur toute une année, analyse Jean-Jacques Foignet, directeur de Sarthe Tourisme, donc on sait qu'il y aura au moins, cette année, un recul de 35 % à 50 % du chiffre d'affaires dans ce secteur." Car la crise risque en effet de se prolonger... Avec l'annulation de Le Mans Classic début juillet, la perspective des 24 Heures moto à huis-clos fin août et le report des 24 Heures auto en septembre, qui va sérieusement grignoter le contingent d'étrangers attendu en Sarthe, difficile d'espérer compenser totalement le manque à gagner.

En attendant, grâce à cette campagne, le département espère capter une partie Français qui n'ont toujours rien de prévu pour cet été. Aujourd'hui, ils sont plus de 70 % dans ce cas, contre 30 % les années précédentes. De quoi relancer, au moins partiellement un secteur qui fait travailler 30 000 personnes (5 000 emplois directs et 25 000 indirects) en Sarthe, pour un chiffre d'affaires annuel estimé à 700 millions d'euros.