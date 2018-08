Le club omnisports des JS Coulaines propose désormais du Padel. A ne pas confondre avec le paddle, l'activité nautique, le padel est un sport de raquette à mi-chemin entre le tennis et le squash sur lequel mise de plus en plus la fédération française de tennis.

Coulaines, France

La Sarthe est désormais une terre de padel ! Le club de tennis des trois vallées, aux JS Coulaines, a inauguré au début du mois d'août deux courts de padel en extérieur. Ce sont les deux premiers du département.

Pour faire simple, le padel est un sport de raquette qui se pratique à quatre sur un court qui ressemble à celui du tennis mais dont on aurait gardé uniquement les carrés de service. Sur les côtés, il y a des grillages et aux deux extrémités des murs vitrés sur lesquels la balle peut rebondir et être jouée.

Attirer de nouveaux adhérents dans les clubs de tennis

Ce sport est né en Amérique du Sud et s'est très bien implanté chez nos voisins espagnols et portugais. En France, il se développe de plus en plus (un peu moins de 500 terrains dans toute la France) sous la houlette de la fédération française de tennis. "On a une perte d'adhérents assez importante en France pour le tennis. C'est un sport difficile" explique Emile Carmona, le président du club omnisports des JS Coulaines, qui espère donc que le padel, bien plus simple, pourra attirer de nouveaux adhérents et compenser la perte. "_On peut prendre du plaisir très vite au Padel_, même si on n'a jamais fait de squash ou de tennis. C'est moins fatiguant, le terrain est plus petit, on ne passe pas son temps à ramasser les balles comme quand on commence le tennis", poursuit Michel Carmona.

Le Padel se joue à 4 © Radio France - Bénédicte Robin

Un sport accessible à tous

La simplicité de ce sport le rend accessible au plus grand nombre et c'est aussi là-dessus que mise le club. Et il n'est pas le seul à faire ce pari en Sarthe puisque d'autres clubs ont prévu d'ouvrir également des courts de padel : le club des Cèdres au Mans d'ici la fin du mois d'août et le tennis-club de la Flèche.

Le club propose le matériel à la location © Radio France - Bénédicte Robin

Informations, réservations et tarifs pour le padel aux JS Coulaines ici.