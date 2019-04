La scène de musiques actuelles à Besançon s'agrandit

A Besançon, la grande salle de la Rodia, la scène de musiques actuelles, s'agrandit. La jauge est désormais de 1.100 places, contre 800 auparavant. Les travaux ont duré plus de six mois. Ouverture le 8 mai prochain.

Besançon, France

C'est la dernière ligne droite pour la grande salle de la Rodia, la scène de musiques actuelles (SMAC), à Besançon. Le chantier est bientôt terminé et la grande salle pourra désormais recevoir 1.100 personnes et sera accessible aux personnes à mobilité réduite. La grande nouveauté c'est le balcon de vingt-deux tonnes, équipé de gradins, à quatre mètres du sol. Le projet développe un balcon périphérique qui s’inscrit dans la géométrie de la salle, enveloppant la fosse en offrant un maximum de linéaire d’ouverture sur la scène.

Au-delà du nombre de places qui facilitera l'accueil d'artistes de plus grande envergure et aidera à mieux rentabiliser les concerts, la grande salle a été entièrement ré-équipée (nouveau son via un matériel dernier cri pour un son homogène et un confort d’écoute).

Après six mois de travaux, le chantier est bientôt terminé pour la grande salle de La Rodia. - Ville de Besançon

Coût total de cette opération : 900.000 euros, financés en partie par la municipalité.

La Rodia, ce sont près de 300.000 spectateurs depuis 2011, 1.700 groupes programmés dont 40% de locaux, 620 concerts et le festival "Détonation" qui a réuni 13.500 spectateurs en 2018.

Ouverture le 8 mai 2019.

LIRE AUSSI : La Rodia, la salle de musiques actuelle de Besançon, va s'agrandir