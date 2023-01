La scène itinérante de la Folle Journée fera étape à Hambers et à La Croixille samedi 28 janvier

Depuis 20 ans déjà , la Folle Journée de Nantes rayonne dans toute la région Pays de la Loire et passe par la Mayenne avec des concerts exceptionnels pour tous les publics. Au programme : découvrir ou redécouvrir des chefs-d'œuvre de la musique classique et contemporaine. Les villes de Laval, Château-Gontier-sur-Mayenne et Saint-Berthevin sont associées à cet évènement culturel de premier plan.

Pour ce 20e anniversaire, la Folle Journée, à travers une scène itinérante, va également se produire dans des villages. Du mercredi 25 au dimanche 29 janvier, le trio baroque de l’ Ensemble Masques d’Olivier Fortin s’arrêtera dans 14 communes des Pays de la Loire pour des concerts gratuits sur réservation, à découvrir à partir de sept ans.

En Mayenne, deux rendez-vous sont programmés le samedi 28 janvier. Le premier à Hambers à 14 h 30 et le second à La Croixille à 19 h 30, "être partout et pour tous, c’est la devise qui guide la Région en organisant la Folle Journée sur le territoire. Notre volonté est d’aller à la rencontre du public, de provoquer cette rencontre en proximité. Cette scène itinérante de 40 places va permettre d’aller dans des petites communes" détaille Isabelle Leroy, chargée de la culture au conseil régional.