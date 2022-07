La scène itinérante de Musique(s) en marche, pour amener les concerts partout en Creuse

"Vous ne pouvez pas aller au spectacle, le spectacle vient à vous". C'est tout le concept de ce camion-scène, imaginé par l'association Musique(s) en Marche. Le but : amener la musique partout en Creuse, auprès des plus éloignés des événements culturels.

Replié, c'est un camion blanc tout ce qu'il y a de plus normal. Mais en dix minutes seulement, c'est une véritable scène de concert de 17 mètres carrés qui sort de ce nouveau véhicule de l'association Musique(s) en marche. Ce nouvel outil a pour but d'amener la musique au plus près de ceux qui sont le plus loin des événements culturels en Creuse.

Une scène de 17 mètres carrés

Et ce n'est pas une petite scène. Elle peut accueillir 15 musiciens, avec leurs instruments, et on peut même y installer un piano. "Les barres en haut, c'est pour accrocher toutes nos lumières, comme dans les salles de spectacle, décrit Thierry Bourguignon, le directeur de Musique(s) en Marche, qui est très fier de sa nouvelle scène. Et on est autonome en électricité ! "

Et sur le devant du camion, on peut y lire une citation : "Vous ne pouvez pas aller au spectacle, le spectacle vient à vous". C'est toute la philosophie de ce projet. "Ce qui nous importe, c'est d'aller au plus près des personnes dans des lieux parfois éloignés pour leur dire écoutez, la culture, c'est aussi pour vous, c'est la culture pour tous, avec tous et en partage", explique avec passion le directeur de l'association.

Si on voulait faire un concert au milieu des bois, on pourrait le faire.

Pour l'instant, cette scène itinérante va tourner cet été sur les places des villes et villages de Creuse. Mais puisque le camion est totalement autonome électriquement, ça donne des idées à Thierry Bourguignon. "Si on voulait faire un concert au milieu des bois, on pourrait le faire. Par exemple, en Creuse, si on veut aller jouer au bois du Thouraud, eh bien au lieu d'aller jouer ce spectacle à Sardent, nous pourrions le jouer devant le bois du Thouraud, et donc ça donne une autre dimension au spectacle."

Et pour permettre l'accès aux concerts au plus grand nombre, les spectacles présentés avec ce véhicule sont gratuits. Ce camion scène sera en tournée dans le département toute une semaine, du lundi 18 juillet au dimanche 24. Première date sur le parvis de l'Abbatiale de Sainte Valérie, à Chambon sur Voueize, à 21 heures, pour un concert de l'orchestre Départemental de la Creuse.