La sécheresse en Sud Ardèche aura-t-elle raison du marathon des gorges?

La 33ème édition du marathon des gorges de l'Ardèche qui doit se dérouler le samedi 11 Novembre pourrait être annulé en raison du manque d'eau. La rivière est au plus bas et les barrages sont vides.

Aujourd'hui les organisateurs du marathon sont au travail. Ils doivent tout préparer comme si le marathon allait avoir lieu. Le problème, c'est que l'Ardèche n'a jamais été basse et encore EDF soutient le débit sinon il n'y aurait plus d'eau. Impossible dans ces conditions de descendre en bateau la rivière. Il faudrait donc qu'il pleuve dans les trois semaines qui nous sépare de la course pour que l'évènement ait lieu.

EDF ne peut pas faire la pluie te le beau temps

EDF est un partenaire historique du marathon. Son responsable explique que le niveau de l'Ardèche est tellement bas qu'il faudrait des quantités d'eau gigantesques pour la rendre navigable. Or les barrages de Villefort sur le Chassezac ou de Montpezat sont très bas eux aussi. Il faut de plus garder de l'eau pour l'agriculture ou d'autres usages professionnels. Seule solution donc : la pluie.

Le paddle pour la deuxième année

Les organisateurs qui avait introduit le paddle l'an passé, cette planche sur laquelle on se tient debout avec une pagaie réitère l'expérience. Il y aura une centaine de participants contre 35 l'année dernière. Départ 9H du Pont d'Arc. On retrouvera toujours le challenge, cette course entre copains ou collègues en canoë ou en pirogues souvent déguisés. Départ 10H du Pont d'Arc. Et puis bien sûr le marathon proprement dit avec les sportifs. départ 11H depuis le site de la petite mer à Salavas.

Le retour des animations du dimanche

Les organisateurs renouent avec les animations du lendemain le dimanche 12 Novembre et ce sera spectaculaire. A voir: un border cross. C'est une course en canoë ou en paddle avec un départ depuis un plan incliné puis atterrissage dans l'eau, un parcours autour de bouées et puis descente des bateaux et ascension d'un mur d'escalade. Le tout se déroulera sur la bassin de slalom de vallon-Pont-d'Arc.

Une manifestation qui connait chaque année un vrai succès

1.600 participants sont attendus cette année. Ils étaient 2.000 l'an passé mais le marathon correspondait à un week-end prolongé toujours plus propice. On estime que le marathon attire près de 4.000 personnes en Sud-Ardèche. Les campings l'ont bien compris. Cette année 17 campings seront ouverts jusqu'au week-end du 11 Novembre.