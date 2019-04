La sélection du 72e Festival de Cannes

Cannes, France

Les derniers films des frères Dardenne, de Pedro Almodovar, Arnaud Desplechin, Xavier Dolan, Ken Loach ou Terrence Malick seront en compétition au 72e Festival de Cannes, a annoncé ce jeudi le délégué général du Festival Thierry Frémaux. Au total, dix-neuf films seront en compétition lors de cette édition qui se tiendra du 14 au 25 mai, et dont le jury sera présidé cette année par le réalisateur Alejandro Gonzalez Iñárritu.

Tarantino sur la Croisette ?

Parmi les habitués, Jim Jarmusch avec "The Dead Don't Die" (film d'ouverture), Xavier Dolan avec "Matthias et Maxime", Terrence Malick avec "Une vie cachée", les frères Dardenne avec "Ahmed", Ken Loach avec "Sorry We Missed You" ou Pedro Almodovar avec "Douleur et gloire". Très attendu, "Once Upon A Time In Hollywood", le dernier film de Quentin Tarantino, n'a pas été cité mais, comme chaque année, le Festival se réserve la possibilité d'accueillir un film au dernier moment.

Les autres films sélectionnés sont "Le Traître" de Marco Bellocchio, "Little Joe" de Jessica Hausner, "The Wild Goose Lake" de Diao Yi'nan, "Parasite" de Bong Joon-Ho, "Roubaix, une lumière" d'Arnaud Desplechin, "Portrait de la jeune fille en feu" de Céline Sciamma, "Les Misérables" de Ladj Ly, "Sibyl", de Justine Triet, "Bacurau" de Kleber Mendonça Filho, "La Gomera" de Corneliu Porumboiu, "Atlantiques" de Mati Diop, "Frankie" d'Ira Sachs et "It Must Be Heaven" d'Elia Suleiman.

Une Palme d'honneur pour Delon et le retour de "Un homme et une femme"

Cinquante-trois ans après sa Palme d'or, Claude Lelouch présentera, hors compétition, la suite de "Un homme et une femme", avec les mêmes acteurs, Jean-Louis Trintignant et Anouk Aimée.

Enfin, le Festival a d'ores et déjà annoncé qu'une Palme d'or d'honneur sera décernée à Alain Delon, 83 ans, pour "sa magnifique présence dans l'histoire du 7e art", avec plus de 80 films à son actif dont "Rocco et ses frères" et "Le Guépard" de Luchino Visconti.