Cannes, France

Le délégué général du Festival de Cannes Thierry Frémaux, en charge de la sélection, et le président Pierre Lescure ont annoncé ce jeudi en fin de matinée la liste des films retenus en sélection officielle. Parmi les 1.906 films visionnés par les équipes du festival, seuls 18 ont été retenus et concourent pour la récompense suprême, la Palme d'or, même si quelques films pourraient encore s'ajouter à la liste, comme chaque année.

Quatre réalisateurs français en compétition

Parmi les têtes d'affiche de cette 71e édition, les réalisateurs franco-suisse Jean-Luc Godard, avec Le livre d'image, italien Matteo Garrone avec Dogman ou américain Spike Lee avec BlacKKKlansman, mais aussi les Français Stéphane Brizé avec En guerre, Christophe Honoré avec Plaire, aimer et courir vite et Eva Husson avec Les Filles du soleil, l'Américain David Robert Mitchell avec Under the silver lake, le Chinois Jia Zhangke avec Ash is Purest White ou le Japonais Hirokazu Kore-Eda avec Shoplifters.

Les organisateurs du festival demandent à Téhéran et Moscou de permettre la venue en mai prochain des cinéastes iranien Jafar Panahi, en compétition avec Three Faces et russe Kirill Serebrennikov, invité pour son film Leto.

Wim Wenders et Han Solo hors compétition

À noter hors compétition, deux documentaires : celui de Wim Wenders sur le pape François et La Traversée de Romain Goupil, ou encore le prochain film dérivé de la saga Star Wars consacré à Han Solo, qui s'annonce déjà comme un événement.

Le jury de cette 71e édition sera présidé par l'actrice australienne Cate Blanchett. Elle est la douzième femme à se voir confier ce rôle.