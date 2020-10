La semaine d'art en Avignon est l'occasion au Palais des Papes de parcourir l'histoire du Festival depuis 1947

Une exposition est proposée jusqu’au 31 Octobre dans la salle de la grande audience du Palais Papes avec des documents sonores et vidéos. Le Festival In a puisé dans ses captations de spectacles depuis 16 ans tandis que France Bleu Vaucluse a recherché des archives sonores d’exception.

Dans cette salle monumentale de la grande audience de hauts panneaux racontent les moments marquants du Festival. Des panneaux associés à des QR codes pour smartphones sont proposés afin de retrouver des archives sonores de France Bleu Vaucluse tandis le Festival In a sélectionné dans ses captations vidéos de la cour d'honneur destinées à la télévision pour les diffuser sur un écran installé dans la vaste salle.

21 contenus audio et une vingtaine de captations de spectacles de 2014 à nos jours sont proposés en plus de l’exposition de grands panneaux grâce à une collaboration de France Bleu Vaucluse, le Festival d’Avignon, Avignon Tourisme, la Maison Jean Vilar et l’antenne locale de la Bibliothèque Nationale de France.

Cette exposition sur l'histoire et les grands moments du festival associée à la Semaine d'Art en Avignon est à voir durant la visite du palais des papes jusqu'à samedi prochain.