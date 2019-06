La semaine du Golfe: le Skeaf, le voilier qui permet l'insertion sociale par la mer

Port Blanc, Baden, France

Le Skeaf a été construit en Allemagne en 1916. Il a eu plusieurs vies et a porté plusieurs noms.

En 2015, plusieurs entreprises et collectivités territoriales se mobilisent autour d’un projet solidaire et d’une idée : celle de favoriser l’insertion de personnes en difficulté à travers la pratique de la voile et la découverte du milieu marin. Le ketch de 30 mètres prend le nom de l'association et accueille des personnes en difficulté.

"Une mission d'insertion sociale par la mer" raconte Géraldine Baffour, capitaine du navire. Les enfants, adolescents, adultes "qui viennent ici ont connu des difficultés dans leur vie". Lorsqu'ils montent à bord lors des croisières, on veut que ce bateau soit une école de la vie. On leur permet de reprendre goût à la vie". L'équipage les sensibilise aussi à l'écologie.